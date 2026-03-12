Paloma Valencia defiende su postura contra la JEP al presentar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

La candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente este jueves a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial durante un acto público en el Centro Comercial GranSan, en el centro de Bogotá. En su intervención, Valencia dejó claro que la alianza no implica cambios en su postura crítica frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos en los que ambos habían tenido diferencias previas. En contexto: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula Durante el evento, la dirigente del uribismo enfatizó que su posición frente al sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las Farc se mantiene intacta. Según dijo, seguirá defendiendo una reforma al modelo de juzgamiento que, a su juicio, debe garantizar mayor imparcialidad.

“Y no voy a declinar la lucha por lograr un juzgamiento que no sea político, sino un juzgamiento en justicia, con presunción de inocencia que valore el sacrificio que han hecho nuestros soldados y policías por la patria. Nuestra posición con la JEP se mantiene exactamente igual”, afirmó Valencia ante simpatizantes y medios de comunicación. Lea también: Todos los caminos llevan a Oviedo: las señales sobre la posible unión de Paloma con el exdirector del Dane Las declaraciones de la precandidata llegan luego de varios días de conversaciones con Oviedo para concretar la alianza. Uno de los temas que generaba dudas era precisamente la postura frente a la JEP y el acuerdo de paz, pues el exdirector del DANE había tenido posiciones menos confrontacionales frente a ese sistema de justicia. Aun así, ambos decidieron sellar la fórmula, que buscará competir en las elecciones presidenciales de 2026 como una alternativa política frente al actual Gobierno.

En su intervención, Oviedo aseguró que la alianza no responde a cálculos políticos momentáneos, sino a la necesidad de ofrecer una propuesta distinta para el país. El economista sostuvo que la decisión busca enviar un mensaje de responsabilidad política y de trabajo conjunto pese a las diferencias. Siga leyendo: Paloma le ofreció a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial, pero decisión se tomará este jueves “Dejando de lado los odios del pasado y demostrándole a Colombia que esto que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad, porque necesitamos que una visión alternativa de país a la que tenemos hoy en Colombia sea puesta sobre la mesa de forma clara, cercana a la ciudadanía y sobre todo resolutiva”, afirmó. Oviedo también advirtió que, en su opinión, el país debe enfocarse en reconocer sus problemas estructurales y enfrentarlos con soluciones técnicas y consensos políticos. De lo contrario, señaló, Colombia corre el riesgo de caer en discursos populistas en ambos extremos del espectro político.

“Un país que no reconoce sus realidades y se dedica a resolverlas en equipo, con seriedad, queda condenado a los populismos de izquierda y de derecha”, agregó. La presentación de la fórmula marca el inicio formal de la dupla Valencia-Oviedo en la carrera electoral. Aunque ambos reconocen que mantienen matices en algunos temas, la precandidata dejó claro que, en asuntos como la JEP, su postura seguirá siendo una de las banderas centrales de su campaña.

Bloque de preguntas y respuestas