Paloma Valencia defiende su postura contra la JEP al presentar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

La candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente este jueves a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial durante un acto público en el Centro Comercial GranSan, en el centro de Bogotá. En su intervención, Valencia dejó claro que la alianza no implica cambios en su postura crítica frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos en los que ambos habían tenido diferencias previas.
En contexto: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula
Durante el evento, la dirigente del uribismo enfatizó que su posición frente al sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las Farc se mantiene intacta. Según dijo, seguirá defendiendo una reforma al modelo de juzgamiento que, a su juicio, debe garantizar mayor imparcialidad.