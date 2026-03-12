Se cancela el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez en Colombia, ¿tuvo que ver llamada con Trump?

El encuentro previsto entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que iba a realizarse este viernes 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, fue cancelado. Según verificó este medio con fuentes de Presidencia, la cancelación viene por parte del gobierno de Rodríguez, que alegó “temas de seguridad”. Hasta ahora, según se indicó, no se conocen más detalles. Por ahora, desde el gobierno colombiano están a la espera para reprogramar el encuentro.

Petro habló con Trump ¿tuvo que ver?

La noticia llega justo después de que Petro sostuvo una comunicación telefónica con el presidente de EE. UU. Donald Trump. Según Presidencia, durante el diálogo se abordaron “temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral”. Lea también: Anillo de seguridad y cierre fronterizo: así se prepara la reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la frontera A su vez, se expresó que Trump habría dicho que “Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”. Esto, pese a que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho que Colombia aún no alcanzaba “el nivel de cooperación necesario” con EE. UU. El propio Trump dijo, después, que sí había invitado al país.

Hasta el momento, se desconoce si la llamada entre Petro y Trump pudo haber influido en que el régimen interino de Rodríguez cancelara el encuentro con el primer mandatario colombiano. Justamente, entre uno de los propósitos de la reunión se había planteado el mejoramiento no solo de las relaciones entre Venezuela y Colombia, sino de ambos países con Estados Unidos.

Preparativos de la reunión

Ya se tenía todo un despliegue logístico para garantizar la seguridad de la reunión. Se iba a contar con un anillo de seguridad que restringirá el tránsito y obligaría a movilización peatonal en la zona. El encuentro se estaba promoviendo como un “símbolo de la integración fronteriza” e iba a ser el primero entre Petro y Rodríguez. Esta última dijo que el propósito era “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”. Lea también: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela La comunicación directa entre Petro y Rodríguez tiene un peso político significativo porque implica, en los hechos, un reconocimiento explícito del nuevo liderazgo en Caracas y posiciona a Colombia como un actor de mediación regional en un escenario de alta tensión entre el vecino país y el gobierno estadounidense. En diálogo con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Guanipa, opositor al régimen, aseguró: “Que disfruten su reunión, que la disfruten mucho. Petro va de salida, Delcy va de salida. Yo creo que Venezuela va a entrar al siglo XXI muy pronto, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de tener una excelente relación con quienes tenemos que tener una excelente relación”. Amplíe la noticia: “Disfruten la reunión; Petro va de salida, Delcy va de salida”: Juan Pablo Guanipa

