Envigado abrió la Casa Museo Débora Arango con recorridos gratuitos

El portón blanco se abre y el ruido de la calle desaparece. Adentro, el jardín respira con la calma de otra época: plantas centenarias, canto de pájaros, sombra espesa en los corredores. Basta quedarse unos segundos para entender que no es una casa de paso. Es la Casa Museo Débora Arango, conocida como Casablanca, que este enero abrió sus puertas con visitas guiadas gratuitas para invitar a la ciudadanía a reencontrarse con una de las figuras más decisivas del arte colombiano. Lea también: El caso Débora Arango: nuestra señora de los escándalos La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado, busca activar el año cultural desde un espacio simbólico, así que durante este mes la casa permanece abierta de lunes a viernes con recorridos guiados a las 11:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde, y los sábados a las once, permitiendo además el ingreso libre a los jardines para transeúntes y visitantes ocasionales. La estrategia apunta a que el museo no pierda contacto con sus públicos y se convierta en una bienvenida temprana a la programación cultural de 2026. “La casa no se visita como una vitrina; se potencializa cuando hay una persona que te está contando el sentido de los espacios y la narrativa que tiene la casa”, explica Carlos Gaviria, historiador de la Secretaría de Cultura y uno de los guías del recorrido. Y esa mediación de la que habla es clave en un lugar que alberga una gran cantidad de elementos originales y cuya lectura exige contexto, cuidado y tiempo.

Casablanca fue construida hacia 1870 y fue la casa de infancia de Débora Arango Pérez, nacida en 1907 y penúltima de una familia numerosa. Aunque por motivos de salud y formación vivió temporadas en otros municipios, este lugar se mantuvo como núcleo afectivo de su vida. Aquí regresó en la adultez, aquí consolidó su obra y aquí murió en diciembre de 2005. “Esta es su casa de infancia, uno de esos lugares donde ella desarrolla su personalidad”, señala Gaviria durante el recorrido. La casa no solo conserva la arquitectura de finales del siglo XIX, también las transformaciones que Débora introdujo cuando logró comprar la totalidad de la propiedad a sus hermanos, y en ese sentido, papeles tapiz, cielos rasos, intervenciones en madera y cerámica conforman la construcción estética que convirtió la vivienda en extensión directa de su obra, aunque no se trata de una museografía recreada, se trata de un espacio habitado que mantiene la disposición original de los objetos.

Entre los corredores aparecen cerámicas, pinceles, caballetes y piezas hechas con materiales cotidianos que revelan a una Débora artista plástica integral, inquieta y experimental, no solo a la pintora. De igual forma, muestra su profunda relación con la lectura y el estudio, a través de una biblioteca que alimentó su proceso creativo y que hoy permanece parcialmente en el lugar. Asimismo, el recorrido aborda su dimensión pública: las condecoraciones nacionales, su presencia en el billete de 2.000 pesos y su papel en debates sociales del siglo XX explican por qué fue una voz activa en la discusión sobre los derechos civiles de las mujeres y su acceso a la educación y la vida profesional, en un contexto profundamente conservador; y por qué trascendió el ámbito artístico.