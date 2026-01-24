“Vivimos en un tiempo con enorme afán cancelador”: Carlos Granés

En El rugido de nuestro tiempo, el ensayista colombiano Carlos Granés puso la lupa en los políticos que se disfrazan de artistas y en los artistas que se convierten en activistas. Ambos fenómenos corresponden a realidades sociales y económicas que le infunden miedo a las audiencias, en particular a los jóvenes. Al menos esa es la razón que Granés encuentra para explicar el cambio de roles en los tiempos actuales.
Para no ir muy lejos, pensemos en el presidente Gustavo Petro, que a menudo le da rienda suelta al supuesto poeta que lleva dentro y derrapa en frases que sobrepasan la cursilería. A punta de dudosa poesía –con la invocación de los jaguares y de los virus de la vida–, ha querido darle un giro a la historia colombiana. O, en el otro campo, pensemos en los activistas que le lanzaron salsas de tomate a algunos de los cuadros más relevantes de la historia del arte universal. ¿Para qué lo hicieron? Para llamar la atención sobre la deforestación y la contaminación de los océanos.
Granés conversó con EL COLOMBIANO sobre su reciente ensayo, sobre las políticas de cancelación y sobre el balance del gobierno de Gustavo Petro, que está próximo al ocaso.