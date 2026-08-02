¡Qué orgullo! Banda Sinfónica de Sabaneta hace historia al ganar por primera vez el Mundial de Bandas en Países Bajos

Desde Sabaneta hasta Países Bajos, el talento antioqueño llegó a lo más alto. La Banda Sinfónica ‘Juan David Castaño Arango’ hizo historia al conquistar el primer lugar de la Segunda División de Windband del World Music Contest (WMC) 2026, el “mundial de bandas”, y puso el nombre de Colombia en la cima de uno de los certámenes musicales más importantes. En un escenario que reunió a más de 250 orquestas, bandas y ensambles provenientes de 28 países de los cinco continentes, la agrupación antioqueña se quedó con el título gracias a una calificación de 97,11 puntos sobre 100, la más alta de su categoría. El resultado también marcó un hito: es la primera banda colombiana que consigue este campeonato en esa división del prestigioso certamen. En contexto: La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos

El desempeño de la agrupación convenció al jurado internacional durante su presentación del 1 de agosto en Kerkrade, Países Bajos. Los 97 puntos obtenidos en la obra obligatoria y los 97,22 del programa de libre elección fueron suficientes para superar a las otras once agrupaciones participantes. La clasificación dejó en el segundo lugar a la Banda de Música de Zamora, de España, con 95,33 puntos, mientras que el tercer puesto también fue para Colombia gracias a la Banda Sinfónica de la Escuela de Formación Artística de Cota, que obtuvo 93,19 puntos.

El triunfo en Países Bajos fue el resultado de años de trabajo y de un proyecto que buscaba llevar el nombre de Sabaneta y de Colombia a los escenarios internacionales. Le puede interesar: Un “Neruda” paisa forma a las nuevas generaciones de trovadores en El Carmen de Viboral Antes de viajar a Países Bajos, el director de la banda, Hugo Riaño, le había contado a EL COLOMBIANO que el World Music Contest representa la máxima vitrina para las bandas sinfónicas y que participar ya era un reconocimiento, pues el acceso no se hace mediante inscripción abierta, sino por invitación de la organización, que selecciona a las agrupaciones según su nivel artístico: “La banda sinfónica de Sabaneta ya se había presentado en los concursos nacionales y el siguiente paso era entrar al circuito internacional. Este concurso es el equivalente a un mundial para las bandas”, señaló.

El logro de Sabaneta es el resultado de un proceso que durante años reunió el trabajo de músicos, directores, docentes y familias, quienes consolidaron una escuela artística que ahora alcanza uno de los reconocimientos más importantes de la música sinfónica de viento.

Para hacer posible la participación de la delegación en Europa, la Alcaldía de Sabaneta destinó $670 millones, recursos que permitieron cubrir alojamiento, alimentación, transporte interno, alquiler de instrumentos y espacios de ensayo durante la competencia. Una de las particularidades de la agrupación es que el campeonato fue construido por músicos con historias muy distintas. Según contó Hugo Riaño a EL COLOMBIANO antes de la competencia, la Banda Sinfónica de Sabaneta está integrada por 70 personas y cerca del 70 % son aficionados que combinan la música con profesiones como la ingeniería, la arquitectura, la medicina o incluso la panadería. Sus integrantes tienen entre 20 y 45 años y provienen de Sabaneta, Medellín y otros municipios del área metropolitana. Lea más: Crónicas de un Fan Fatal: Cuando una banda viaja, viaja un territorio

Colombia cerró el World Music Contest con tres títulos internacionales

Y la celebración fue triple para el país. En esta misma edición del World Music Contest, la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas ganó la División Juvenil y la Banda Sinfónica Especial de Samacá obtuvo el primer lugar en la Tercera División de Windband, confirmando el gran momento que atraviesan las bandas colombianas en los escenarios internacionales.

Sinfónica de Sabaneta ganó el “mundial de bandas” en Países Bajos. Foto: cortesía