¡Qué orgullo! Banda Sinfónica de Sabaneta hace historia al ganar por primera vez el Mundial de Bandas en Países Bajos

Desde Sabaneta hasta Países Bajos, el talento antioqueño llegó a lo más alto. La Banda Sinfónica ‘Juan David Castaño Arango’ hizo historia al conquistar el primer lugar de la Segunda División de Windband del World Music Contest (WMC) 2026, el “mundial de bandas”, y puso el nombre de Colombia en la cima de uno de los certámenes musicales más importantes.
En un escenario que reunió a más de 250 orquestas, bandas y ensambles provenientes de 28 países de los cinco continentes, la agrupación antioqueña se quedó con el título gracias a una calificación de 97,11 puntos sobre 100, la más alta de su categoría. El resultado también marcó un hito: es la primera banda colombiana que consigue este campeonato en esa división del prestigioso certamen.
En contexto: La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos