31 Minutos estrena película y estará de gira por Colombia

Hace 22 años apareció por primera vez, en la televisión pública de Chile, 31 minutos, una serie de televisión para niños, que era en realidad un noticiero y que con el tiempo se transformó en comedia de personajes logrando un gran impacto no sólo en su país sino en América Latina. Una idea que combinaba entretenimiento con educación y que con el paso de los años ha ido creciendo y sumando música y conciertos, montajes teatrales, especiales para televisión y películas. Le puede interesar: El Hip Hop se toma a Medellín: este sábado empieza Manifeisto Fest ¡Prográmese! Con su montaje de Don Quijote, estuvieron en Santa Marta dentro de la programación cultural de la cumbre de la Celac, y el próximo 21 de noviembre, Prime Video estrenará su nueva película, Calurosa Navidad. Como si fuera poco, están confirmados como invitados especiales a las ediciones del próximo año de festivales como Lollapalooza y el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, y una gira nacional por los teatros de Colombia con uno de sus nuevos montajes de gran formato. 31 Minutos es una idea en constante transformación donde las inquietudes son muchas y las posibilidades también. Por ahora, entre tantas presentaciones, se espera que anuncien un nuevo disco con todas las canciones que han acumulado en los últimos años. Álvaro Díaz, uno de sus creadores habló sobre todas las posibilidades que ha generado un programa educativo para niños que nació en la televisión pública y ahora es una casa productora de contenido.

¿Cuál ha sido el secreto del éxito de 31 Minutos?

“El encanto, el humor y en general que no hay una opción en la televisión comercial similar a la nuestra, y en lo público se ha caído en producciones como una extensión de la actividad escolar, muy aburrida, mientras para que nosotros siempre ha sido una opción muy libre, como los niños que siempre tienen que ser muy libres. 31 minutos tiene mucho humor, lo que requiere de mucho trabajo y una ética artística muy poderosa detrás de nuestro equipo, de rigor, de disciplina y de ensayo, pero sobre todo de no bajar esa bandera, de no tener gravedad frente al mundo”.

¿Qué significó para ustedes protagonizar un Tiny Desk?

“Para mí fue sorpresivo que nos llamaran. Fue una gestión que se dio como una especie de tómbola, pero se relaciona más porque tenemos demasiados fans en las redes y para Tiny fue una señal importante. Les aparecía misteriosamente este proyecto que no conocían y que tenía tanta gente pidiéndoles. Para nosotros fue muy estimulante y sabíamos que nos iba a ampliar mucho el público. Hicimos un trabajo de conciencia, preparamos un espectáculo que usara todos los espacios que se abrían. Nos ha generado una gran cantidad de nuevas oportunidades”.

Y ahora película de Navidad con Prime Video...

“Hay una serie de coincidencias felices para nosotros en el último tiempo. Recién el año pasado estrenamos un nuevo show para teatro con el cual visitaremos Colombia el próximo año, pero también la creación de la película Calurosa Navidad y probablemente saquemos disco el próximo año”.

¿Qué se verá en Calurosa Navidad?

“Es una película que está basada en una historia de 31 minutos navideña que existe casi desde el principio. En la primera temporada de nuestra serie hicimos un especial navideño, y esa historia nosotros la montamos después como un show en vivo, siempre con muchas modificaciones y luego la volvimos a reescribir para el cine. Se llama Calurosa Navidad porque en Chile probablemente el día más caluroso del año sea la Navidad, también el día más largo, y siempre hemos vivido la estética de la Navidad gringa con el Papá Noel o Santa Claus, siempre tan abrigado y en ese contexto debe salir a trabajar bastante miserablemente, muy abrigado, entonces transpira mucho. Ese calor impide que Santa Claus vaya al pueblo de 31 Minutos porque se pueden fatigar los renos, por lo que hay que ir a buscar los regalos, y mandan a Bodoque que es el más irresponsable. Además, hay un despliegue musical en la película del cual estamos muy orgullosos y del nivel artístico alcanzado”.

Están invitados a festivales como el Estéreo Picnic y Lollapalooza 2026...