Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, permanece en “delicado estado de salud” en el Reino Unido

La principal sospechosa de la muerte de dos menores de edad en Bogotá permanece en un hospital de Reino Unido bajo un estricto protocolo de salud mental.

  • Zulma Gúzman continúa en un hospital del Reino Unido y permanece en “delicado estado de salud”. FOTO: Captura de video
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Se conocieron más detalles sobre la condición clínica de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa de suministrar talio en unas frambuesas que, al ser consumidas, causaron la muerte de dos menores de edad en Bogotá, en un caso de intoxicación ocurrido en el mes de abril.

La fundadora de la aplicación Car-B había salido de Colombia una semana después de los hechos con rumbo a Argentina y otros países. Meses después fue hallada en situación de riesgo en el río Támesis, en Londres, tras haber huido a Inglaterra. Por este motivo, fue trasladada a un hospital cercano donde permanece custodiada por las autoridades británicas.

Sin embargo, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deisy Jaramillo, indicó este lunes que Guzmán se encuentra en un “delicado estado de salud”, por lo que continúa cobijada por un estricto protocolo de salud mental, el cual no permite que sea informada, por el momento, del proceso de extradición solicitado por Colombia. “Reino Unido nos dio una certificación de que ella está con un estado de salud delicado”, informó la funcionaria a los medios de comunicación.

Por su parte, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, manifestó que se debe esperar a que el hospital le dé el alta a Guzmán para continuar con los procesos de extradición e imputación de cargos, ya que estos se rigen por la legislación británica.

La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, expresó Sarabia, agregando que la ubicación de la señalada fue posible gracias a un sistema de cámaras de seguridad avanzado con el que cuenta la capital de Inglaterra.

Para algunos expertos, el procedimiento de extradición suele ser extenso y puede tardar hasta seis meses. Sin embargo, esto dependerá de cómo avance la condición clínica de Guzmán. Y es que para este proceso se deben realizar algunos trámites administrativos y judiciales que deben cumplirse en el país requerido.

Otra alternativa a la extradición es la deportación, un procedimiento que solo puede ser iniciado por las autoridades del país donde se encuentra la requerida. No obstante, este mecanismo también podría tardar varios meses y depende exclusivamente de la decisión del Reino Unido.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Zulma Guzmán no puede ser extraditada aún?
Está hospitalizada en Londres con delicado estado de salud y no puede ser judicializada hasta recibir el alta médica.
¿Cuánto tiempo puede tardar la extradición desde Reino Unido?
El proceso judicial y administrativo puede durar entre una semana y seis meses, dependiendo de su condición clínica y la normativa británica.
¿Existe otra alternativa a la extradición?
Sí, la deportación, que depende exclusivamente de la decisión de las autoridades del país donde se encuentra. También podría tardar varios meses.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Extradición
Fiscalía General de la Nación
Familia
Salud mental
Muerte
niñas
Menores de edad
Hospitales
Fiscal
Envenenamiento
Colombia
Bogotá
Reino Unido
Inglaterra
Zulma Guzmán
