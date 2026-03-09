Gerente y fundador de aerolínea fue el accidentado en helicóptero en Caldas, Antioquia

El accidente se registró sobre la 1:30 de la tarde del pasado sábado, en este sector de la zona urbana de Caldas, cuando el capitán Jorge Alberto Campillo, gerente y fundador de la empresa Searca, estaba haciendo unos sobrevuelos por el Suroeste antioqueño como parte de un viaje recreativo.

El girocóptero que se accidentó el pasado fin de semana en la vereda La Miel, de Caldas, era tripulado por el fundador de una histórica aerolínea de vuelos chárter que opera desde el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín. El piloto, de 61 años, resultó ileso del siniestro aéreo, debido a que lo pudo controlar mientras se siniestraba.

Sin embargo, cuando se disponía a regresar al aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, una falla relacionada con su sistema de combustible lo hizo precipitar sobre un lote en el que funciona un parqueadero de vehículos en este sector del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información de los testigos, el capitán Campillo comenzó a maniobrar el helicóptero para hacer que la caída no fuera tan abrupta, logrando que este golpeara contra el suelo en un lote despejado, aunque cercano a algunas viviendas.

Entérese: Consejo de Estado ratificó fallo que prohíbe helicópteros turísticos sobre Guatapé

Tras las valoraciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldas y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC), se dieron cuenta que este reconocido empresario solo sufrió contusiones menores y fue dado de alta en el sitio.

Incluso, conversó durante varios instantes con el personal del BRAC, entregando sus impresiones del siniestro y explicando cómo logró que el accidente no fuera más grave para él ni para las personas de la zona donde cayó.

Campillo es uno de los empresarios más reconocidos de los vuelos chárter en Medellín y fundó en 1992 el Servicio Aéreo de Capurganá (Searca), la cual tiene como finalidad el alquiler de aviones para viajes empresariales o de clubes de fútbol, según su necesidad.

Durante la pandemia del covid-19, puso a disposición sus aviones para el transporte de personal médico a los distintos lugares del país y hasta hizo algunos vuelos humanitarios en ese momento, teniendo en cuenta que sus aviones son pequeños.

Le puede interesar: Estas son las inconsistencias que, según el Consejo de Estado, hubo en las licencias de los helipuertos de Guatapé

Actualmente es una empresa de 250 personas y tiene bases de operación en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá; el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, y el Olaya Herrera, de Medellín.

Cuenta actualmente con 30 aeronaves, las cuales pueden transportar entre 8 y 19 pasajeros, según la necesidad. Entre las aeronaves está un Gulfstream G200, cinco Hawker Beechjet 400A, diecinueve Beechcraft 1900D y cinco Let 410 UVP-Es.