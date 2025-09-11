Violento robo en restaurante de Bogotá quedó grabado en video; una clienta resultó lesionada

En Bogotá se reporta un incremento preocupante de atracos violentos, situación que ha generado múltiples quejas de los ciudadanos y cuestionamientos a las autoridades por la seguridad en la capital. En apenas dos días, al parecer, los mismos delincuentes habrían perpetrado dos robos en establecimientos comerciales del norte de la ciudad y todo quedó registrado en videos que ya son virales en redes sociales.

El primer hecho criminal ocurrió en una pizzería ubicada en la carrera 19 con calle 147. Según un testigo, dos hombres armados ingresaron al local, intimidaron a los clientes y se llevaron sus pertenencias. “Apenas llevábamos unos minutos esperando nuestro pedido, cuando entraron los delincuentes, amenazaron a todos los que estábamos en el primer piso y nos quitaron nuestras cosas”, relató el cliente.

Los videos de vigilancia muestran a al menos cuatro sujetos, movilizándose en dos motocicletas. Mientras dos esperaban en los vehículos, los otros ejecutaban el robo dentro del establecimiento. Lo que llamó la atención fue que los ladrones estaban bien vestidos, con trajes y maletas de alto valor, y usando motos de gran cilindraje.

En redes sociales describen además que una clienta intentó resistirse y recibió un fuerte golpe en la cara. “En estas situaciones no vale la pena jugar a la ruleta rusa”, afirmó, haciendo énfasis en la vulnerabilidad que sienten los ciudadanos, incluso dentro de locales comerciales.