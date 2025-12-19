¿Por qué el argentino Francisco Fydriszewski tiene la mentalidad que le hace falta a la mayoría de jugadores del DIM?

Es casi una verdad absoluta: a los futbolistas colombianos, por lo general, les falta la fortaleza mental suficiente para alcanzar el éxito. No solo en torneos nacionales, sino incluso –y sobre todo–, en el plano internacional.
Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en la final de la Copa América del 2024, cuando a la Selección Colombia, por una desconcentración evitable, y quizás falta de malicia, se le fue la posibilidad de luchar por el título del torneo. Argentina, por su parte, aunque no tuvo su mejor partido, sí mostró la capacidad de “cancherear” que los ha caracterizado y resultó campeón porque sus futbolistas no dejaron de luchar hasta que el encuentro terminó.