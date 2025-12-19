¿Por qué el argentino Francisco Fydriszewski tiene la mentalidad que le hace falta a la mayoría de jugadores del DIM?

Es casi una verdad absoluta: a los futbolistas colombianos, por lo general, les falta la fortaleza mental suficiente para alcanzar el éxito. No solo en torneos nacionales, sino incluso –y sobre todo–, en el plano internacional. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en la final de la Copa América del 2024, cuando a la Selección Colombia, por una desconcentración evitable, y quizás falta de malicia, se le fue la posibilidad de luchar por el título del torneo. Argentina, por su parte, aunque no tuvo su mejor partido, sí mostró la capacidad de “cancherear” que los ha caracterizado y resultó campeón porque sus futbolistas no dejaron de luchar hasta que el encuentro terminó.

Esa es un habilidad inherente al jugador del sur del continente: cuentan con la consistencia mental para alcanzar el éxito, lo que lleva a que no se rindan hasta que los encuentros no finalicen, contrario a lo que pasa con muchos deportistas de nuestro país. En el fútbol profesional paisa vimos, este año, un par de ejemplos de eso.

¿Por qué Fydriszewski fue el jugador ejemplo en el DIM?

El delantero argentino Francisco Fydriszewski fue una de las figuras del DIM en 2025. Durante el segundo semestre del año encontró la consistencia para anotar que lo llevó a ser el goleador del cuadro rojo este año con 20 tantos (15 en Liga y 5 en Copa). En la final de la Copa, contra Nacional, Medellín sintió su ausencia en los 58 minutos que no jugó. El entrenador Alejandro Restrepo no lo puso como inicialista para cuidarlo de un problema físico que lo aquejaba. Sin embargo, cuando entró, luchó varios balones dentro del área, le cambió la cara al ataque del Medellín.

No marcó gol, pero corrió, abrió espacios, incomodó a los rivales hasta el final. Eso lo caracterizó durante todo el año. En el primer semestre, cuando no marcaba goles y la hinchada pedía su salida, él se mostraba fuerte en lo mental: trabajó con intensidad mientras que, en la cancha, tenía un rol táctico importante en el funcionamiento de la idea de juego de Alejandro Restrepo. Por eso se ganó el rótulo de líder. Su mentalidad y empuje cautivó a los aficionados, quienes le pedían a los compañeros que se contagiaran. El atacante argentino manifestó hace poco lo que pensaba de la situación.

“Es algo que dicen mucho. La mentalidad del colombiano y el argentino sí es distinta. Sin embargo, el fútbol es uno. Los futbolistas de ambas nacionalidades somos diferentes. Los futbolistas de acá, técnicamente y físicamente son mejores que nosotros. Sin embargo, si afinan un poquito la mentalidad, el fútbol colombiano puede ser potencia mundial”, aseguró.

¿Aguerre volverá a Uruguay?

Pero no solo Fydri es “representante” de la fortaleza mental que los jugadores del Medellín deberían emular. También lo es el arquero uruguayo Washington Aguerre, quien tiene una forma de ser particular que es consecuencia de la confianza que tiene en sus capacidades. Algunas veces le sale. Otras no. Sin embargo, procuró dar todo en los partidos que jugó. En la final de Copa, por ejemplo, aunque encajó un gol, también resultó siendo figura evitando otras anotaciones de Nacional y, sobre todo, impulsando a sus compañeros para que no pararan de correr, ni se cayeran mentalmente: debían luchar hasta el final.

El hombre lo hizo. Muchos recuerdan la corrida que pegó, a gran velocidad, desde el arco de la tribuna norte hasta la línea cercana al sector occidental para no dejar que un balón saliera. Fue muestra del carácter, la forma de pensar que muchos dicen le falta al futbolista colombiano –y del DIM–, para ser exitosos. Por eso, una de las grandes incógnitas que tienen los aficionados del Medellín para el próximo año es si el arquero uruguayo Washington Aguerre seguirá o no en el equipo paisa. Desde mitad de este año, el director deportivo del equipo, Federico Spada, aseguró que tenían la intención de comprar la ficha del futbolista que fue una de las mejores contrataciones del balompié nacional para este año.