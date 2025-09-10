Video | Este es Rocky, el perrito que se subió a un bus del Sitp en Bogotá buscando ayuda del conductor y ahora está con su familia

No todos los días un bus de servicio público se convierte en un refugio, pero para un perro de raza pitbull, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá fue el santuario perfecto luego de extraviarse.
Un video viralizado recientemente en redes sociales reveló la historia de Rocky, un perro de color café que, en busca de ayuda, se subió al vehículo sin pagar y fue recibido con los brazos abiertos (y un asiento) por el amable conductor.
El gesto de empatía por parte del conductor no solo hizo que se ganara el corazón de miles de internautas, sino que también fue clave para que el canino se reencontrara de nuevo con su familia. Esta es la historia.