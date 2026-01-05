Danna Isabella encontró un refugio en el bádminton, esta es la historia de la deportista venezolana

Como si estuviera golpeando el pasado con fuerza, técnica y rapidez, Danna Isabella Núñez impactaba con su raqueta cada punto en busca de la victoria, en el segundo día del torneo de Babybádminton Terranova del Festival de Festivales que se celebra en Medellín. Lejos de su país natal —que ahora es noticia mundial tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses—, la pequeña estaba metida de lleno en el partido, alentada desde la tribuna por uno de sus familiares, pues esta vez su mamá y su hermano menor no pudieron asistir.



Danna tiene 10 años, nació en Caracas, Venezuela, y empezó a practicar bádminton a los 6 en el colegio distrital donde estudia en Bogotá. Por medio de un método diferente, donde la diversión, la conversación, la risa y la felicidad fueron claves, le cogió amor al deporte y no lo vio como una actividad que la pudiera aburrir. Aquella pedagogía que su profesor de educación física implementó fue la puntada final que le ayudó a transformar su vida y sanar los recuerdos del ayer. Fue una decisión de su madre la que les cambió el destino. Vivían con lo justo: su mamá trabajaba y estudiaba, pero la situación era compleja. Era 2017 cuando decidieron salir de su país a construir un nuevo comienzo. Danna llegó a Colombia con 2 años, sin entender el porqué de su partida; solo recuerda que por allá “todo era muy bonito”.

Pasaron mucho tiempo solas y para ella fue un momento difícil. Pero la vida les tenía un camino diferente. En 2020, su mamá empezó a trabajar en la microempresa de Julián Rodríguez. Gracias a su compromiso e ideas el negocio prosperó, y surgió algo más importante: el cariño y un nexo familiar entre Julián y Danna. Para ella, la relación con él es muy especial; le tomó confianza rápido porque le brindó mucho apoyo y, en sus ratos libres, le dedicó tiempo de calidad jugando bádminton. Además, la vida le dio a quien es una de las personas más importantes de su historia: su hermano Alejandro.

Con disciplina y constancia, Danna se convirtió en la mejor badmintonista de Bogotá en su categoría, y ahora compite a la par con las mejores del país. Tanto así que ha participado en eventos internacionales como el Suramericano en Bucaramanga y, en el 2025, ganó tres medallas de oro en la última válida nacional. Gracias a su talento y dedicación, cuenta con apoyos como becas de inglés, transporte público gratuito y servicios médicos especializados. Sus padres están comprometidos con su proceso y la apoyan al 100 %. Aunque tiene dos entrenadores y practica cuatro veces por semana, ellos saben que lo más importante es que la pequeña sea feliz y le siga apasionando el deporte. Danna, de cabello negro, largo, y de contextura delgada, dice que el bádminton le ha ayudado a borrar lo poco malo que recuerda de su pasado, un pasado del que prefiere no hablar. Ahora está enfocada en su futuro, donde el deporte y la familia son lo más importante para ella. Colaboración especial, Diego Vega, Los Paisitas

Los Llanos dicen presente en el Festival

Desde Yopal, Casanare, María José Rueda Guatibonza, integrante del club Passion Voley, vuelve a decir presente en el Festival de Festivales. Practica este deporte desde los seis años y, a su corta edad, ya completa tres participaciones consecutivas en el Babyvoleibol Comfama. “Me siento súper emocionada y capaz de quedar campeona”, afirma con seguridad. En la edición 19 del certamen, María José se enfrenta a equipos de Antioquia, Risaralda, Cauca, Valle, Quindío y Cundinamarca. Para ella, el voleibol es una disciplina que exige unidad constante: “Es muy grupal, debemos tener conexión, porque si estamos desconectadas podemos perder”. Más allá de los resultados, destaca que el mayor aprendizaje del Festival es el valor del trabajo colectivo; la amistad, la confianza y el apoyo entre compañeras se convierten en la base de cada juego. (Por: Sofía Giraldo, Los Paisitas).

El ‘jogo Bonito’ de kamir

En el segundo día del Babyfútbol Colanta, durante el encuentro entre Estrellas del Futuro Quibdó y Gobernación de Amazonas, un joven habilidoso y de gran personalidad mostró destellos de un talento excepcional. Con su fogosidad, regates y visión de juego, Kamir Guillermo Rodríguez, de ascendencia brasileña, impresionó con el fútbol que lleva en la sangre. Nacido en Leticia, Amazonas, justo en la frontera con Brasil, el joven de 12 años lideró a su equipo con la “10” en su espalda, emulando a sus ídolos: Pelé, Ronaldinho y James Rodríguez. Kamir se destacó por sus pases precisos y su facilidad para eludir rivales, desplegando ese ‘jogo bonito’ característico de sus raíces.

Su madre, Karen, es originaria de São Paulo y se radicó en Leticia por una oportunidad laboral; allí conoció al padre de Kamir y juntos criaron a su hijo bajo una educación bilingüe. El chico habla perfectamente español y portugués, una dualidad que ha llamado la atención del público en el Festival de Festivales. Aficionado al Brasileirão, Kamir sueña con jugar profesionalmente en el país de su madre, especialmente vistiendo los colores rubro-negros del Flamengo. Mientras tanto, deja abierta una puerta al destino: se ilusiona con representar en el futuro tanto a la Selección Colombia como a la Selección de Brasil. (Por: Tomás Hurtado Valencia, Los Paisitas)

Ni una lesión lo marguinó del Festival