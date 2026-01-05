Atlético Nacional 2026: Regresos, exámenes médicos y el polémico mensaje de Marino Hinestroza

Atlético Nacional inició su pretemporada este lunes 5 de enero. En el primer día de trabajos de gimnasio en el municipio de Guarne, destacó el regreso de jugadores que finalizaron sus préstamos: Samuel Velásquez (Deportes Tolima), Hayder Asprilla (Real Cundinamarca) y Emilio Aristizábal (Fortaleza). Sobre este último, se conoció que su futuro cercano podría estar en la MLS.

La mayoría del plantel se reportó a la cita en la sede deportiva, con excepción de Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Juan Bauzá y Juan José Arias.

El caso de Hinestroza continúa sin resolverse. El jugador sigue manifestando su deseo de unirse a Boca Juniors, pese a que la oferta actual no convence plenamente a Nacional. Recientemente, el deportista publicó mensajes en sus redes sociales que causaron extrañeza entre hinchas y prensa, interpretados como indirectas al club argentino: “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió, agregando luego: “Eh, jaja, deje la bobada”, junto a varios emojis.

