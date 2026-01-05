x

Los homicidios en El Salvador cayeron a su nivel más bajo, según el gobierno

El presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo una serie de ofensivas contra las pandillas y grupos armados más temidos de la región, lo que ha resultado en una significativa reducción de la tasa de homicidios, según afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

    El gobierno de Nayib Bukele informó que se redujeron los homicidios en El Salvador. FOTO: AFP
Agencia AFP
05 de enero de 2026
bookmark

El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que lleva registros como resultado de su guerra contra las pandillas, aseguró este lunes el gobierno.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele lleva adelante una ofensiva contra esos grupos amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.

Lea también: Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en colegios de El Salvador: ya no se pueden usar términos como “amigue” o “nosotrxs”

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos cayó a 1,3 casos por cada 100.000 habitantes el año pasado, frente a 1,9 de 2024.

Además, los 82 homicidios cometidos en 2025 fueron “resueltos”, declaró el funcionario a la prensa. Estos datos “nos permiten decir ahora con propiedad (...) que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro.

La tasa de homicidios en El Salvador llegó a 106 casos por 100.000 habitantes en 2015, debido a lo cual era considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

Entérese: Pandilleros de la MS-13 reciben condenas de hasta 1.335 años de cárcel en El Salvador

El ministro destacó que durante 2025 las autoridades lograron “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que catalogó como el “enemigo más grande” que tenía el país.

En el marco del estado de excepción han sido capturados casi 91.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 de esos detenidos fueron liberados al ser considerados inocentes, según cifras oficiales.

La oenegé Socorro Jurídico Humanitario aseguró a finales del año pasado que 473 personas murieron en prisión bajo ese régimen, muchas de ellas sin que un juez determinara si eran culpables o no.

Las maras o pandillas controlaban el 80% del territorio nacional, según Bukele, y se financiaban cobrando extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas. Quienes no pagaban eran asesinados.

Siga leyendo: En El Salvador pandilleros reciben condenas de hasta 397 y 433 años de cárcel

