Venezuela ordenó capturar a quienes apoyen la operación de EE. UU. contra Nicolás Maduro

Una directriz de cumplimiento obligatorio conocida recientemente y ejecutada apenas desde este lunes 5 de enero, ha puesto en alerta a una gran parte de la población venezolana tras la captura y caída del presidente Nicolás Maduro. Le puede interesar: Barry J. Pollack, el abogado que ayudó a liberar a Julian Assange por el caso Wikileaks ahora representa a Maduro por narcoterrorismo El régimen, a través de un decreto de conmoción exterior, anunció la “búsqueda y captura inmediata” de cualquier ciudadano que haya celebrado y apoyado la detención del exmandatario tras la incursión militar de Estados Unidos.

Nicolás Maduro luego de ser capturado por las Fuerzas Militares de Estados Unidos en una zona de Caracas. FOTO: Getty

Este documento, que marcó una hoja de ruta punitiva contra la oposición, no solo apunta a quienes festejaron los hechos recientes, sino que extiende la persecución a todos aquellos que “promovieron y apoyaron” la intervención extranjera que derivó en la captura del líder chavista.

Operativos de búsqueda en todo el territorio

La orden de movilización policial es absoluta. El artículo 5 del decreto estableció un mandato directo para todas las fuerzas de seguridad del régimen venezolano, sin excepciones de jerarquía, por lo que la señaló lo siguiente. “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”, expresaron.

Bajo este marco jurídico, los cuerpos de seguridad de todo el país tienen la instrucción de ejecutar operativos relámpagos en los 23 estados y el distrito capital de Venezuela. La medida busca identificar y capturar a quienes, a través de redes sociales, manifestaciones públicas o actos de apoyo logístico, se alinearon con la operación militar estadounidense ejecutada en la madrugada del pasado sábado 3 de enero.



Poderes discrecionales y control social

El alcance del decreto fue más allá de las detenciones inmediatas. El artículo 4 faculta a la Presidencia (en este caso Delcy Rodríguez) para dictar “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes” dentro del país, según lo exijan las circunstancias.

Esta cláusula otorga un margen de maniobra amplio para restringir los derechos o imponer controles adicionales sobre la población civil venezolana que está a favor de lo ocurrido con Nicolás Maduro, acusado de varios delitos, entre ellos narcoterrorismo. Según el texto oficial, la implementación de estas facultades extraordinarias tiene como objetivo “restablecer la normalidad en el menor tiempo posible” y superar la crisis institucional generada por la detención de Maduro. Delcy Rodríguez, actuando como presidenta encargada, publicó el decreto durante la madrugada de este 3 de enero, asegurando que el documento ya fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para validar su constitucionalidad.

El contraste con el “país real”

Rodríguez reveló que el decreto no es una respuesta improvisada, sino que había sido suscrito por Nicolás Maduro hace varias semanas, previendo escenarios de inestabilidad o intervención. Rodríguez instó a que todas las disposiciones contenidas en el documento “se ejecuten de inmediato” por parte de la estructura estatal. Esta política de persecución choca directamente con la postura de Edmundo González, quien sostiene que la estabilidad del país depende de la liberación de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos. El reconocido líder de la oposición calificó a estas personas como “rehenes de un sistema de persecución” y exigió que se respete la voluntad expresada por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio de 2024.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: AFP

Mientras este decreto del régimen venezolano acelera las capturas de sus propios ciudadanos, la oposición demandó el fin de la "criminalización del pensamiento disidente como único camino hacia la normalización".