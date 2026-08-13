Así es el hospital de campaña que Bogotá le envía a Armenia: cuenta con 40 camillas

La capital del país, en los últimos días, se ha volcado en ayudas para las zonas más damnificadas por el terremoto. Justamente en las últimas horas, Bogotá anunció el traslado de su hospital de campaña a Armenia, Quindío, con el fin de fortalecer la capacidad de atención en esa región, tras la evaluación de riesgos realizada por las autoridades nacionales de salud.
La decisión fue adoptada luego de un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el día de ayer, en el que participaron el Ministerio de Salud y las entidades encargadas de la gestión del riesgo. Según explicó el Distrito, Armenia fue identificada como la ciudad que actualmente presenta mayores necesidades de apoyo en materia sanitaria.
“Con la evaluación del riesgo hecha en todo el país, el sitio con mayor dificultad y que requiere nuestro hospital de campaña es la ciudad de Armenia”, señaló el secretario distrital de Salud durante el anuncio.