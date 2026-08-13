Así es el hospital de campaña que Bogotá le envía a Armenia: cuenta con 40 camillas

La capital del país, en los últimos días, se ha volcado en ayudas para las zonas más damnificadas por el terremoto. Justamente en las últimas horas, Bogotá anunció el traslado de su hospital de campaña a Armenia, Quindío, con el fin de fortalecer la capacidad de atención en esa región, tras la evaluación de riesgos realizada por las autoridades nacionales de salud. La decisión fue adoptada luego de un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el día de ayer, en el que participaron el Ministerio de Salud y las entidades encargadas de la gestión del riesgo. Según explicó el Distrito, Armenia fue identificada como la ciudad que actualmente presenta mayores necesidades de apoyo en materia sanitaria. “Con la evaluación del riesgo hecha en todo el país, el sitio con mayor dificultad y que requiere nuestro hospital de campaña es la ciudad de Armenia”, señaló el secretario distrital de Salud durante el anuncio.

El hospital de campaña que será trasladado desde Bogotá está conformado por cuatro módulos con capacidad para 40 camillas. De acuerdo con las autoridades, los equipos de gestión del riesgo ya adelantan las labores logísticas para su transporte e instalación en el territorio. “Nos han solicitado que los cuatro módulos con capacidad para 40 camillas vayan y se dirijan hacia Armenia. Ya todos nuestros equipos de gestión de riesgo están en este momento haciendo toda la operación para poder llevarlo, trasladarlo y armarlo en el sitio”, indicó el funcionario. Además de la infraestructura hospitalaria, el Distrito manifestó su disposición para apoyar con personal médico, medicamentos, sangre y equipos biomédicos, de acuerdo con los requerimientos que establezcan las autoridades del Quindío. “Estamos a la espera de que también el Departamento del Quindío nos determine si necesitan talento humano en salud o qué otros elementos biomédicos requieran para poder apoyarlos desde Bogotá”, agregó.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que continuará atenta a las instrucciones del Gobierno Nacional para coordinar nuevas ayudas. “Seguimos atentos a las instrucciones del Ministerio de Salud para que Bogotá, en temas de sangre, en temas de equipos biomédicos, en temas de talento humano y en temas de medicamentos, podamos hacer la recolección y distribución a donde lo requieran”, concluyó el vocero. Lea también: Hermanos perdieron a su madre, abuela y hermano en terremoto de Venezuela; llegaron a Cali y días después repitieron la tragedia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: