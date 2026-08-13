22 títulos para Luis Enrique, el técnico que cambió la historia del PSG

Luis Enrique llegó al Paris Saint Germain en 2023 con una mochila muy pesada: hacer campeón de Champions League a un equipo que nunca pudo serlo a pesar de contratar jugadores estrellas por altas sumas de dinero. El entrenador español arribó a la capital francesa y cambió para siempre el rumbo del equipo parisino, apostando a una nueva forma de fichar e impregnando una idea de juego que va más allá del resultado.

El director técnico de 56 años ganó el pasado miércoles 12 de agosto la Supercopa de Europa en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, contra el Aston Villa, club que dirige otro español como Unai Emery. Los de Enrique, que ganaron con goles de Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, no mostraron su mejor fútbol, pero lograron hacerse con el título que reúne a los campeones de Champions League y Europa League.

Justamente esa capacidad de conseguir el resultado a como dé lugar es algo característico de este Paris Saint Germain. Para Luis Enrique, el fútbol va más allá de si se gana o no, importa la entrega, la capacidad de cada jugador de concentrarse y trabajar sin el útil, de priorizar el bien común del equipo antes que la estadística individual, y eso se nota, principalmente cuando todo parece cuesta arriba. El PSG sabe sufrir.

De acuerdo a su relación con el FC Barcelona, club donde jugó y fue campeón de nueve títulos como técnico, Enrique aprendió a priorizar el buen juego, el manejo del balón, pero principalmente, el engranaje del conjunto. En sus pasos por el Celta y la Roma al inicio de su carrera como técnico, terminó de pulir estos aspectos, y aunque no cosechó títulos, dejó equipos para el recuerdo, clasificando a ambas escuadras a torneos europeos.

Tras su paso por el Barcelona, fue a la selección de su país, España. Al conjunto ibérico le devolvió la competitividad que supo tener bajo la batuta de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, aunque no ganó títulos. Allí pasó la dura muerte de su hija Xana en 2019.