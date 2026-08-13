Emergencia en el Tolima: incendios dejan más de 10.000 hectáreas afectadas

El Tolima enfrenta una emergencia ambiental por incendios forestales. Según la Gobernación departamental, para la mañana de este jueves había 36 incendios activos y más de 10.000 hectáreas afectadas entre los municipios de San Luis y Guamo.
Según la entidad departamental, se mantienen desplegados bomberos, organismos de socorro, Ejército, Policía —que cuenta con aeronaves desplegadas— y otras instituciones. Incluso, la comunidad. Entre todos trabajan “de manera coordinada” para contener las llamas.
A su vez, se mantiene la articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y “se ha fortalecido” el apoyo aéreo para atender los puntos más críticos como San Luis y Guamo. Se suma el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras equipos terrestres continúan trabajando en diferentes municipios.
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