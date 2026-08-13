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“Yo no me quiero ir más de acá”: Juan Fernando Quintero fue presentado oficialmente con el DIM

El futbolista antioqueño, de 33 años, firmó contrato por un año con el cuadro rojo, del cual es hincha.

  • El futbolista antioqueño Juan Fernando Quintero ha disputado 36 partidos con Independiente Medellín. En ellos umó 16 goles. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista antioqueño Juan Fernando Quintero ha disputado 36 partidos con Independiente Medellín. En ellos umó 16 goles. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 59 minutos
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Desde antes de que empezara el Mundial de Norteamérica, Juan Fernando Quintero estaba analizando la posibilidad de firmar con el Deportivo Independiente Medellín. Así lo aseguró el futbolista antioqueño, de 33 años, en su presentación oficial el jueves en un Atanasio Girardot vacío y en el que se espera que muestre toda su magia.

“Estoy muy feliz. Yo no me quiero ir más de acá. Acá estoy contento. Tengo a mi familia, a mis amigos y, además, estoy brindándole un homenaje a mi abuelo, que fue quien me trajo por primera vez a ver al equipo que amo”, aseguró el futbolista paisa.

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