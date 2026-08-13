“Yo no me quiero ir más de acá”: Juan Fernando Quintero fue presentado oficialmente con el DIM

Desde antes de que empezara el Mundial de Norteamérica, Juan Fernando Quintero estaba analizando la posibilidad de firmar con el Deportivo Independiente Medellín. Así lo aseguró el futbolista antioqueño, de 33 años, en su presentación oficial el jueves en un Atanasio Girardot vacío y en el que se espera que muestre toda su magia.

“Estoy muy feliz. Yo no me quiero ir más de acá. Acá estoy contento. Tengo a mi familia, a mis amigos y, además, estoy brindándole un homenaje a mi abuelo, que fue quien me trajo por primera vez a ver al equipo que amo”, aseguró el futbolista paisa.

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