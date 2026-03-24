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EN VIDEO | Accidente del Hércules: Las hazañas de la población de Putumayo para auxiliar a soldados

La caída de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, que hasta el momento deja 68 muertos, 57 heridos y dos desaparecidos, también evidenció la solidaridad de la comunidad, que se movilizó de inmediato para auxiliar y evacuar a los soldados heridos en medio de las difíciles condiciones del terreno.

  • EN VIDEO | Solidaridad de civiles con soldados heridos en accidente del Hércules. Foto: AFP / redes sociales
    EN VIDEO | Solidaridad de civiles con soldados heridos en accidente del Hércules. Foto: AFP / redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Un avión Hércules de las Fuerzas Militares se precipitó a tierra en la mañana del lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, una zona de acceso limitado en el sur del país. La aeronave transportaba a 128 personas, entre tripulantes, miembros de la Policía y del Ejército, quienes se dirigían a una operación.

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, al cierre de esta edición se registran 68 personas fallecidas, 57 heridas y dos desaparecidas. Entre los lesionados, 15 permanecen en estado crítico y nueve ya fueron evacuados.

Entérese: Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 68 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?

Las labores de atención se han visto condicionadas por las dificultades de acceso a la zona del siniestro, ubicada en un territorio selvático donde la movilidad es limitada y los tiempos de respuesta suelen ser más largos. En este contexto, la reacción inmediata de la comunidad resultó determinante en los primeros momentos tras la emergencia.

Habitantes de la zona rural de Puerto Leguízamo se convirtieron en los primeros respondientes, actuando de manera solidaria para auxiliar a los heridos. Campesinos y residentes del sector utilizaron sus motocicletas para evacuar a los uniformados desde el punto del impacto hacia lugares donde pudieran recibir atención médica, en medio de caminos destapados y condiciones adversas.

Lea también: Estos son los nombres de la tripulación del avión accidentado en Putumayo

Los registros conocidos muestran cómo, sin equipos especializados ni protocolos formales, los civiles organizaron traslados improvisados que permitieron agilizar la evacuación de varios heridos. Este apoyo inicial marcó la diferencia mientras llegaban las autoridades y se coordinaban los operativos oficiales de rescate y atención.

Entre los casos que han sido destacados se encuentra el de Johan Trujillo, campesino de la región, quien a bordo de su motocicleta Honda XL participó en el traslado de decenas de soldados heridos. Su intervención se dio en un momento crítico, cuando cada minuto era decisivo para preservar la vida de los afectados.

Conozca: Tragedia del avión Hércules destapó falencias del aeropuerto de Puerto Leguízamo: hasta las vacas entran a la pista

Como él, otros habitantes de la zona se sumaron a las labores de apoyo, evidenciando una respuesta comunitaria que permitió atender de forma más rápida a los lesionados. En medio de la emergencia, la articulación espontánea entre civiles y autoridades contribuyó a enfrentar las dificultades propias del terreno.

Las autoridades continúan con la evaluación del estado de salud de los sobrevivientes, así como con las labores de búsqueda de las dos personas reportadas como desaparecidas y la investigación de las causas del accidente. Entretanto, la acción de la comunidad de Puerto Leguízamo ha sido reconocida como un apoyo significativo en uno de los momentos más críticos de la emergencia.

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