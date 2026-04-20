Revelan angustiante video del ataque a dos integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

Continúan las investigaciones por el ataque ocurrido en el set de la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, donde murieron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18. El hecho se registró este 18 de abril en el Parque Nacional Oriental de Los Laches, ubicado en el céntrico barrio Santa Fe, en Bogotá.
Las víctimas trabajaban en la producción de Tis Studios y fueron sorprendidas por un hombre identificado como José Cubillos, de 24 años, quien al momento del ataque ingresó por el parqueadero cercano al Instituto Roosevelt y vestía de negro con una gorra roja.