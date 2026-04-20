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Revelan angustiante video del ataque a dos integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

El agresor fue identificado como José Cubillos, de 24 años, quien tenía antecedentes de problemas mentales y habría cometido el crimen en medio de una “confusión”, según la hipótesis que se maneja hasta el momento. Él también murió en el ataque.

  • Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18, murieron en medio de un ataque en el set de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’ . FOTO: Captura de video
    Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18, murieron en medio de un ataque en el set de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’ . FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Continúan las investigaciones por el ataque ocurrido en el set de la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, donde murieron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18. El hecho se registró este 18 de abril en el Parque Nacional Oriental de Los Laches, ubicado en el céntrico barrio Santa Fe, en Bogotá.

Las víctimas trabajaban en la producción de Tis Studios y fueron sorprendidas por un hombre identificado como José Cubillos, de 24 años, quien al momento del ataque ingresó por el parqueadero cercano al Instituto Roosevelt y vestía de negro con una gorra roja.

Entérese: Esquizofrenia y otros trastornos: detalles del perfil y las motivaciones del agresor en el set de Sin senos sí hay paraíso

Según se observa en un video, el agresor sacó un arma cortopunzante y le causó una herida en el cuello a Nicolás Perdomo cuando este último se encontraba recostado en una reja y hablando con otra persona.

Cubillos comenzó a huir al mismo tiempo en que era perseguido por su primera víctima y los demás compañeros. Entre ellos lo seguía Alberto Cárdenas, que también fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.

El momento en que José Cubillos se acerca a Nicolás Francisco Perdomo. FOTO: Captura de video
El momento en que José Cubillos se acerca a Nicolás Francisco Perdomo. FOTO: Captura de video

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió a lo ocurrido e informó que el agresor también murió en el ataque.

Se trataba de una persona con antecedentes de trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, episodios de violencia y bipolaridad, además de un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias. Había sido internado en varias ocasiones en centros de salud mental.

Puede leer: Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Antes del ataque, Cubillos acudió al último centro en el que fue hospitalizado para solicitar su historia clínica, pero no lo logró, ya que no pudo precisar su número de cédula tras dar tres números diferentes.

Los compañeros de las víctimas corriendo detrás del agresor. FOTO: Captura de video
Los compañeros de las víctimas corriendo detrás del agresor. FOTO: Captura de video

Esto habría generado la ira y desencadenado una posible equivocación, pues habría confundido al celador del set con el del centro médico; sin embargo, esta sigue siendo una hipótesis. “Era un tipo violento”, dijo el comandante en diálogo con Blu Radio.

Sobre este caso, dos personas fueron detenidas por homicidio doloso: Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, quienes habrían actuado en legítima defensa durante el ataque de José Cubillos.

Sin embargo, fueron puestos en libertad luego de que la Fiscalía no solicitara medida de aseguramiento tras considerar que ellos no representan un peligro para la sociedad.

Siga leyendo: Ellos son los dos integrantes del equipo de Sin senos sí hay paraíso imputados por homicidio doloso tras ataque armado que dejó tres muertos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el ataque?
En el sector de Los Laches, cerca del Instituto Roosevelt, en Bogotá.
¿Quién fue el atacante?
José Cubillos, un hombre de 24 años con antecedentes de trastornos mentales.
¿Cuántas personas murieron?
Murieron dos trabajadores del equipo de producción y el agresor.

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