Hasta 20 animales son atropellados cada día en las vías de Urabá

Las vías del Urabá antioqueño se han convertido en una carrera mortal para la fauna silvestre. Según Corpourabá, la autoridad ambiental de la región, estiman que entre 10 y 20 animales son atropellados diariamente en las carreteras de su jurisdicción, en un fenómeno que se agrava con el auge de las megaobras de infraestructura, el aumento del tráfico vehicular y la temporada de vacaciones que se aproxima. “La gente no siente que la fauna silvestre tenga derechos. No sabe que atropellar fauna silvestre es un delito”, advirtió Alexis Cuesta, director de Corpourabá.
El tramo más crítico es el que va entre Mutatá y Necoclí, sobre la vía nacional a cargo de Invías, donde la presión sobre los animales es más intensa. Las especies que con mayor frecuencia aparecen muertas en las orillas son águilas, zarigüeyas, iguanas, serpientes y osos perezosos, aunque según Cuesta, ninguna especie está exenta: “Son todas. Tú puedes ver de todo tipo.”
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