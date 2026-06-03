¿Cuándo acaban las vacaciones escolares de mitad de año en Colombia para 2026?

Se acercan las vacaciones de mitad de año para las instituciones educativas oficiales de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media que funcionan bajo el calendario A.
Estas fechas son definidas por las Secretarías de Educación de cada entidad territorial, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Para 2026, el calendario escolar está organizado en dos semestres académicos. El año lectivo inició el 26 de enero y las vacaciones de mitad de año están programadas desde el lunes 22 de junio hasta el lunes 6 de julio.