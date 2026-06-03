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¿Cuándo acaban las vacaciones escolares de mitad de año en Colombia para 2026?

Para este año, el calendario escolar quedó organizado en dos semestres con 20 semanas cada uno, los cuales tienen fechas específicas para recesos y vacaciones.

  • Calendario escolar 2026: esta es la fecha de inicio del segundo semestre académico en Colombia. FOTO: Colprensa
    Calendario escolar 2026: esta es la fecha de inicio del segundo semestre académico en Colombia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Se acercan las vacaciones de mitad de año para las instituciones educativas oficiales de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media que funcionan bajo el calendario A.

Estas fechas son definidas por las Secretarías de Educación de cada entidad territorial, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Para 2026, el calendario escolar está organizado en dos semestres académicos. El año lectivo inició el 26 de enero y las vacaciones de mitad de año están programadas desde el lunes 22 de junio hasta el lunes 6 de julio.

Segundo semestre académico

El segundo semestre académico comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026. Asimismo, la Semana de Receso Escolar está programada desde el lunes 5 y el lunes 12 de octubre de este mismo año.

Por su parte, las vacaciones de fin de año, que marcan el cierre del calendario escolar para los estudiantes, iniciarán el lunes 30 de noviembre de 2026.

Cabe recordar que estas fechas pueden variar según los lineamientos del Ministerio de Educación y las disposiciones que adopten las respectivas Secretarías de Educación en cada entidad territorial.

Estos son los festivos sin actividad escolar en Colombia

Lunes 23 de marzo: por el Día de San José (festivo trasladado)

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 18 de mayo: Día de la Ascensión (trasladado).

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (trasladado).

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón (trasladado).

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (en 2026 sí cae lunes).

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: por la Asunción de la Virgen (15 de agosto).

Lunes 12 de octubre: por el Día de la Raza (12 de octubre).

Lunes 2 de noviembre: por el Día de Todos los Santos (1 de noviembre).

Lunes 16 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena.

Siga leyendo: ¿Recibe dinero del exterior? Dian explicó los casos en los que deberá declarar renta en 2026

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