Golpe financiero a Cuba: Visa y Mastercard cesarán sus operaciones

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del próximo 6 de junio, una decisión que representa un nuevo golpe para la economía cubana y profundiza las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos. Según explicó la entidad en un comunicado, el banco extranjero encargado de procesar las operaciones realizadas en Cuba con ambas compañías notificó el pasado 2 de junio que suspenderá su relación con Fincimex S.A., empresa financiera vinculada al conglomerado estatal Gaesa, una de las entidades sancionadas por Washington. La medida está relacionada con la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump, que amplió las sanciones contra personas y empresas que mantengan relaciones económicas, comerciales o financieras con el Gobierno cubano.

La decisión de suspender los servicios de Visa y Mastercard se produce tras la ampliación de las sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al Gobierno cubano. FOTO: Mastercard.

De acuerdo con el Banco Central, la decisión impedirá que Cuba reciba ingresos derivados de la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas Visa y Mastercard, dos de los sistemas de pago más utilizados a nivel internacional. En la práctica, esto supone un nuevo obstáculo para las transacciones financieras de la isla con el exterior. Lea más: “Dejen vivir a Cuba en paz”: Canciller denuncia ante la ONU a EE. UU. por agravar la crisis energética y humanitaria Las autoridades cubanas calificaron la medida como parte de una estrategia de presión económica impulsada por Estados Unidos. La institución aseguró que la interrupción de estos servicios financieros responde directamente a las sanciones adoptadas por Washington y advirtió sobre el impacto que tendrá en sectores clave de la economía nacional. La decisión se suma a una serie de restricciones implementadas durante los últimos meses. El pasado 7 de mayo, Estados Unidos sancionó formalmente a Gaesa, considerado el mayor conglomerado empresarial de Cuba y con fuerte presencia en sectores estratégicos como el turismo, el comercio y las finanzas.

El Gobierno cubano advirtió que la salida de Visa y Mastercard afectará la recepción de ingresos provenientes de la comercialización de bienes y servicios con clientes del exterior. FOTO: Colprensa.