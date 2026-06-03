Golpe financiero a Cuba: Visa y Mastercard cesarán sus operaciones

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del próximo 6 de junio, una decisión que representa un nuevo golpe para la economía cubana y profundiza las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos.
Según explicó la entidad en un comunicado, el banco extranjero encargado de procesar las operaciones realizadas en Cuba con ambas compañías notificó el pasado 2 de junio que suspenderá su relación con Fincimex S.A., empresa financiera vinculada al conglomerado estatal Gaesa, una de las entidades sancionadas por Washington.
La medida está relacionada con la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump, que amplió las sanciones contra personas y empresas que mantengan relaciones económicas, comerciales o financieras con el Gobierno cubano.