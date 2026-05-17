Revelan video clave del asesinato de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta

La muerte de Roger, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, sigue generando conmoción en medio del ambiente de tensión electoral que vive el país. En las últimas horas se conoció un video que sería clave para esclarecer el ataque ocurrido cuando el joven se movilizaba en motocicleta hacia el municipio de Cubarral. Según información divulgada por Blu Radio, la víctima había estado durante el día recogiendo publicidad política en Villavicencio y, cuando regresaba a su municipio, fue atacado por desconocidos.

Abelardo de la Espriella lamentó el crimen y destacó el compromiso político del joven. “Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos”, expresó el dirigente político, quien además rechazó el hecho violento.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, también se pronunció a través de su cuenta de X. La mandataria envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima y anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación de orden público en el departamento. Lea aquí: La primera hipótesis sobre la muerte de dos menores en Vista Hermosa al quedarse encerrados en un congelador Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

Recuerde que el video contiene imágenes sensibles y puede afectar susceptibilidades.