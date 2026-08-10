Videos | Los municipios y departamentos más afectados por el terremoto de 7.4 en Colombia

Casi a las 8:00 de la mañana del lunes 10 de agosto, gritos de ayuda empezaron a escucharse en al menos 40 municipios de Colombia: estaba temblando. De acuerdo con las primeras informaciones del Servicio Geológico Colombiano, el evento tuvo epicentro en el departamento de Chocó, registrando una magnitud de 7.4 en la escala de Richter y una profundidad de 82 kilómetros.
Con corte a mediodía, las autoridades ya reportan más de 70 muertos, 69 heridos y decenas de desaparecidos.
El terremoto se llegó a sentir incluso en Venezuela, Ecuador y Perú. Entre tanto, el occidente de Colombia se llevó la peor parte. Tanto vecinos como organismos de respuesta y autoridades piden ayuda.