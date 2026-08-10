Antes de dejar el poder, Petro designó representantes de trabajadores en Comfenalco Antioquia

A dos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el gobierno saliente de Gustavo Petro dejó definida la representación de los trabajadores en el Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia para el período 2026-2030.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2525 del 5 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que estableció los cinco representantes principales de los trabajadores ante la caja de compensación.
De esta manera, el gobierno saliente dejó adelantada una de las decisiones relacionadas con la conformación del nuevo Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, en medio del proceso para levantar la intervención administrativa de la entidad.
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