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¿Cómo ayudar a los damnificados del sismo? Puntos de acopio en Medellín y qué donar tras la emergencia

Los departamentos más afectados por el terremoto son Chocó, que fue epicentro, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Desde Medellín se están coordinando puntos de acopio para recibir donaciones que serán entregadas a las personas afectadas.

  • La Fundación Saciar de Medellín es uno de los puntos de acopio que recibirá donaciones para los afectados por el terremoto. Foto: Jaime Pérez Munévar
    La Fundación Saciar de Medellín es uno de los puntos de acopio que recibirá donaciones para los afectados por el terremoto. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
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hace 6 horas
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El fuerte sismo que sacudió al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto dejó diversas afectaciones en el país y ya diferentes entidades se han empezado a unir para brindar ayudas a las personas afectadas.

De acuerdo con el balance entregado por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, 52 municipios del departamento reportan algún tipo de afectación.

Entre los daños de infraestructura reportados se encuentran 352 viviendas, 61 instituciones educativas, 24 iglesias y siete sedes hospitalarias.

Además, se registraron afectaciones en vías de algunos municipios. Hasta el momento, las autoridades reportan una persona fallecida en Támesis y dos personas lesionadas.

Lea más: ¿Quién era el hombre de 73 años que falleció tras fuerte sismo en Antioquia?

Aunque Medellín no presenta afectaciones graves, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y Antioquia se prepara para apoyar la atención de las zonas más golpeadas por el terremoto, especialmente en departamentos vecinos como Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, en donde se contabilizan hasta el cierre de esta edición 110 personas fallecidas, cerca de 300 heridos y otro centenar de desaparecidos cuya cifra aún está siendo contabilizada.

Además de las múltiples afectaciones infraestructurales; edificios residenciales caídos, hospitales con daños estructurales, escuelas afectadas, entre otros.

Por eso, diferentes organizaciones habilitaron puntos de acopio y canales para recibir donaciones.

¿Qué se puede donar?

Entre los alimentos que se están recibiendo se encuentran agua, arroz, aceite, pasta de todo tipo, lentejas, fríjol, garbanzos, arvejas, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT de 200 mililitros y alimentos listos para el consumo.

También se requieren elementos de aseo y atención básica, como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.

Es importante tener en cuenta que no recibirán medicamentos, ropa ni productos vencidos o perecederos.

Entérese: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Puntos de acopio en Medellín

Estos son los puntos de acopio en Medellín:

Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Medellín, dirección carrera 52 # 30A-97, en Guayabal.

Fundación Saciar. Dirección carrera 50 # 25-261, en el barrio Belén.

Donaciones económicas

También se pueden hacer donaciones económicas

La Corporación Presentes, junto con Proantioquia, habilitó la campaña #ColombiaSeLevanta, con la que buscan apoyar a las personas afectadas por el terremoto.

Las donaciones económicas se pueden realizar a través del sitio web de este enlace, entrando la campaña Colombia Se Levanta. Para obtener más información sobre la campaña también está habilitado el WhatsApp 310 415 7033.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los puntos de acopio autorizados en Medellín para donar tras el sismo?
Fundación Saciar: Carrera 50 # 25-261, barrio Belén.
¿Qué tipo de alimentos y elementos se pueden donar?
Se reciben alimentos no perecederos (agua, arroz, grano, enlatados, leche en polvo o líquida UHT de 200 ml) y artículos de aseo personal (jabón, champú, cepillos, toallas higiénicas, pañales para bebé y adulto, colchonetas y mantas). Las organizaciones advierten que no se recibirá ropa, medicamentos ni productos vencidos o perecederos, con el fin de optimizar la logística y la seguridad sanitaria.
¿Cómo realizar donaciones económicas para los damnificados?
La Corporación Presentes y Proantioquia activaron la campaña #ColombiaSeLevanta. Los aportes en dinero se pueden gestionar de manera digital a través del portal web de la corporación. Para recibir asesoría e información adicional, se habilitó la línea de WhatsApp 310 415 7033.

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