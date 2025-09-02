Vargas Lleras cuestiona a la defensora por “pedir el voto” del Congreso para la candidata a la Corte Constitucional que apoya el Gobierno

En su cuenta de X, Vargas Lleras afirmó: “Ante las amenazas de Petro, claudicó la señora Defensora y se destapó. Sin ningún pudor, pide abiertamente el voto por la doctora Balanta, pagando los favores de su elección ”. Con este mensaje, el exvicepresidente cuestionó lo que considera una postura política de la Defensoría del Pueblo frente a la elección de magistrados.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por un pronunciamiento público en el que, según dijo él “ pide abiertamente el voto por la doctora Balanta ” en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto surge a pocos días de que el Congreso defina quién reemplazará al magistrado José Fernando Reyes.

Sobre esto, Vargas Lleras ya había hablado. En su columna de El Tiempo advirtió sobre la elección que se llevará a cabo el próximo miércoles en la plenaria del Senado, en la que se definirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional.

En el texto, Vargas Lleras señaló: “Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo: nuestra Constitución, nuestra democracia y el país que conocemos”.

Sobre el reemplazo de Reyes, la defensora del Pueblo difundió un video en el que explicó la importancia del proceso de elección que adelanta el Senado.

Contexto: Defensora del Pueblo sugiere que se devuelva la terna de magistrados de la Corte Constitucional para que todas las candidatas sean mujeres

Según el video de Marín, “esta semana el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional”.

Marín insistió en que la autonomía e independencia judicial deben preservarse, pero también defendió que se promueva la paridad y la diversidad en las altas cortes. En ese sentido, aseguró que la Defensoría impulsa una campaña para que haya mayor representación de mujeres y comunidades étnicas en la Corte Constitucional.

La funcionaria advirtió que, de elegirse un hombre, la participación femenina en la Corte bajaría del 44 % al 33 %, y recordó que el país aún está lejos de alcanzar un equilibrio en la representación de género en los altos cargos de la justicia. También subrayó que el principio de imparcialidad exige que los jueces se distancien de los intereses de quienes los eligen.