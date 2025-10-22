Medellín recibirá a 300 deportistas de 25 países en parada de Copa Mundo de Natación Artística, ¿cuándo será?

No solo es deporte. También es arte. Es danza, pero en el agua, lo que le da un grado más alto de dificultad a las rutinas que hacen los deportistas de natación artística. En esta prueba no se requiere del silencio profundo de los clavados que permite a los atletas una concentración absoluta. Aquí hay música, swing, sabor, estética, movimientos casi tan perfectos como los del ballet.
En la natación artística las deportistas planean su rutina en concordancia con una canción, como en la gimnasia con elementos, pero lo hacen por lo general con las cabezas debajo del agua. Para hacerlo perfecto se requiere tener medido todo. Y estos atletas lo hacen: desde antes del inicio de sus rutinas preparan un vestuario, las mujeres se maquillan, se hacen peinados cute y para ingresar al agua caminan con estilo.