Otra más: Fuerza Naval de EE. UU. destruyó otra narcolancha en aguas del Pacífico este miércoles; dejó tres muertos

La información, confirmada nuevamente por el secretario de guerra estadounidense, aseguró que esta vez fueron tres los terroristas fallecidos en medio del “ataque cinético letal”, dirigido contra el narcotráfico.

    Según el conteo provisional del Pentágono, hasta el momento han muerto 34 personas durante los ataques contra las lanchas de “narcoterroristas” en aguas internacionales. FOTO: Captura de video redes sociales @SecWar
El Colombiano
Agencia AFP
22 de octubre de 2025
bookmark

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en aguas del Pacífico en la noche de este miércoles 22 de octubre, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, dijo Hegseth en X.

Le puede interesar: Video | Avioneta se estrelló en medio de un fallido despegue en aeropuerto de Venezuela: los dos tripulantes murieron

Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocas horas en un mismo día, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico.

Asimismo, el jefe de guerra, Pete Hegseth, dio detalles del nuevo “ataque cinético” que dejó sin vida a los tripulantes de la embarcación, para un total de cinco muertos, sumados a los dos que ya habían anunciado en la mañana de este miércoles.

“Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, detallaron.

Este es el tercer ataque cinético contra las presuntas narcolanchas en aguas del Pacífico. El primero ocurrió el pasado 9 de septiembre, después otro el martes 21 de octubre y por último el de la noche de este miércoles.

Por otro lado, van 7 ataques de la misma índole en aguas del Caribe, de manera que el mismo secretario de guerra, Hegseth, aseguró que estos ataques continuarán “día tras día”, ya que para ellos estas lanchas son la “Al Qaeda” de este hemisferio del mapa.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No se trata simplemente de narcotraficantes, sino de narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estas OTD son la “Al Qaeda” de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos hasta que se extinga la amenaza al pueblo estadounidense”, concluyó el secretario en su publicación.

Esa acción de EE. UU. tiene como fin bloquear las rutas al narcotráfico transnacional y al mismo tiempo presionar políticamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. También ha sido fruto de discordias entre los gobiernos de Trump y Gustavo Petro, quien se opone a este tipo de ataques letales en altamar.

Donald Trump también alertó ataques por tierra contra los “narcoterroristas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró también este miércoles que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra, después de que sus fuerzas atacaran por primera vez en el Pacífico.

El narcotráfico vía marítima se está reduciendo, aseguró Trump a periodistas en la Casa Blanca, por lo que ahora le tocará ocuparse de los que cruzan por tierra, amenazó, sin dar más detalles geográficos.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún. Probablemente, volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, declaró Trump en referencia a los posibles ataques.

Estados Unidos inició el pasado 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas “narcoterroristas” y según el conteo provisional del Pentágono, hasta el momento han muerto 34 personas.

“Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”, concluyó el presidente Donald Trump para justificar los bombardeos con misiles.

También le puede interesar: Trump sube el tono: dice que Petro “es un matón” y que fabrica “muchas drogas”; el presidente respondió

Utilidad para la vida