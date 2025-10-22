Video | Con gol agónico de Jorge Carrascal, Flamengo dio el primer paso a la final de la Libertadores 2025

Con gol del colombiano Jorge Carrascal en el cierre del partido, el Flamengo dio este miércoles un primer paso hacia la final de la Copa Libertadores 2025, al vencer 1-0 a Racing en la ida de su cruce de semifinales. Carrascal marcó en el minuto 88 tras un rebote del arquero Facundo Cambeses en un mano a mano con Bruno Henrique y un fallo en el despeje de un zaguero de la Academia. Hasta ese momento, Cambeses había sido un muro infranqueable en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, con una descomunal actuación que mantiene de pie a los albicelestes de cara a la vuelta de esta llave, el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

“Estoy muy contento por el esfuerzo que hizo todo el equipo, en defensa, en ataque; siempre buscamos ganar”, celebró Carrascal, quien fue la gran novedad en la alineación del Mengão y respondió con creces a la confianza del técnico Filipe Luís. El ganador enfrentará el 29 de noviembre en la final, en el Estadio Monumental de Lima, al triunfador entre el brasileño Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, un doble duelo que comienza el jueves.

¿Cómo fue el partido?

Flamengo encontró problemas con el planteamiento del Racing de Gustavo Costas, que supo cerrar espacios y neutralizó a Jorginho en la mitad de la cancha, dificultando la gestación de juego del equipo rubro-negro. Si bien los cariocas tenían la pelota y estuvieron muy cerca de abrir el marcador con un disparo del uruguayo Giorgian de Arrascaeta al poste en el minuto 21, los argentinos hacían daño. Y una de sus armas era la pelota quieta. Racing, campeón de la Copa Sudamericana 2024, tuvo serias oportunidades de anotar tras tiros de esquina: un cabezazo desviado de Adrián “Maravilla” Martínez en el 9 y un remate de Santiago Solari que obligó a Agustín Rossi a volar para mantener a salvo su arco en el 34.

No obstante, el Flamengo, dueño de una de las plantillas más costosas de América, empezó a encontrar grietas gracias al desequilibrio de Carrascal y sus centros. Al borde del descanso Pedro rozó el gol, pero el guardameta Cambeses mostró seguridad. De nuevo Giorgian de Arrascaeta hizo tambalear a los visitantes con un latigazo a media distancia en el 59 y Cambeses, otra vez, reaccionó con buenos reflejos. Filipe Luís apostó por la velocidad de Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique como alternativas desde el banquillo.