¿En qué andan los candidatos? Uribe le pide a De la Espriella que respete la campaña de Paloma y Roy tira tres propuestas polémica

En los últimos días, los candidatos a la Presidencia de Colombia se han movido: tanto en redes como por todo el país. En medio de sus campañas políticas, ni la derecha ni la izquierda se han salvado de polémicas y discusiones en la agenda pública.
Por un lado, Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, defendió a la candidata de su partido: Paloma Valencia, de los ataques que estaría recibiendo desde el otro candidato de derecha que toma fuerza en el tarjetón: Abelardo de la Espriella.
Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de X en el que afirmó: “(Abelardo) Se refiere a mí y, enseguida, su misma campaña o él maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan”.
Todo se remonta a los comentarios que hizo Enrique Gómez, jefe de debate de De la Espriella, hace dos semanas: “Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? Lo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre”, aseguró.
En contexto: Escudero de Abelardo De la Espriella ataca a campaña de Paloma y reaccionan los hijos de Uribe, ¿crisis?
Aquel comentario desató peleas con alfiles y aliados del Uribismo. El electo senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le cuestionó directamente a Gómez que la idea de equiparar a Uribe con Petro sirva “para sus redes, likes y propósitos” y señaló:
“De nuestra parte seguiremos en la tarea en la que no hemos cedido desde la hora cero de este nefasto gobierno. Su provocación no hará efecto en nosotros”.