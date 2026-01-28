x

Uribe dice que lo quieren meter preso por declaraciones de Mancuso: sería sobre masacre de El Aro

El expresidente Álvaro Uribe afirma que se trata de una retaliación de sus opositores políticos como el candidato Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

  Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 6 horas
En plena antesala de un nuevo ciclo electoral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a llevar su situación judicial al centro del debate político. En un mensaje en la red social X, el líder del Centro Democrático aseguró que existe un supuesto plan para enviarlo a prisión por razones políticas y no jurídicas, en lo que, según él, sería una maniobra impulsada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

“‘Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores”, escribió el expresidente.

“Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, finaliza diciendo su mensaje.

EL COLOMBIANO habló con altas fuentes en la Fiscalía, quienes señalaron que, efectivamente, se vincularía a Uribe con la investigación de la masacre de El Aro, ocurrida en Ituango (Antioquia) hace 29 años.

Para el exmandatario, el proceso judicial en su contra se ha convertido en un tema recurrente cada vez que el país se acerca a las urnas, como ocurrió en campañas anteriores.

En ese contexto, sostuvo que, tras más de tres décadas de investigaciones sin que, según su versión, se hayan encontrado pruebas en su contra, ahora se estaría intentando “forzar” un vínculo con el paramilitarismo. Uribe relacionó esa supuesta estrategia con las declaraciones del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, tras su regreso de Estados Unidos, las cuales han reavivado discusiones sobre responsabilidades políticas en el conflicto armado.

“Planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos”, afirmó.

¿A qué investigación se refiere el expresidente Uribe?

Aunque en su pronunciamiento el expresidente no hace referencia directa a los hechos específicos por los que es investigado ni a aquellos mencionados por Salvatore Mancuso, este diario conoció que la indagación a la que alude estaría relacionada con los hechos ocurridos durante la masacre de El Aro.

Ese violento episodio, ocurrido hace 29 años, es descrito con frialdad por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha dicho cómo se planeó y ejecutó la incursión paramilitar ocurrida el 22 de octubre de 1997 que dejó 15 campesinos torturados y asesinados. En sus declaraciones, Mancuso habla del desarrollo de la operación y los hechos de violencia cometidos durante varios días en esa zona del norte de Antioquia.

“La masacre fue vista como un logro para los paramilitares. Se cumplió la orden y, días después, en la región de La Caucana, nos reunimos varios comandantes para condecorar a quienes participaron en esa operación”, relató sobre la incursión en la que campesinos fueron asesinados frente a sus propias familias.

Mancuso, convertido hoy en gestor de paz del Gobierno Petro, ha dicho en varias declaraciones que la masacre se habría llevado a cabo con coordinación de la Gobernación de Antioquia y de la IV Brigada del Ejército. Para ese momento, el gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo Mancuso en el año 2023, en audiencia reservada ante la JEP.

Estas afirmaciones fueron reiteradas tras el regreso de Mancuso al país y, según el propio Álvaro Uribe, estarían siendo utilizadas ahora como parte de una estrategia para privarlo de la libertad.

Ante ese escenario, Uribe afirmó que solicitó a sus abogados reforzar su defensa y recopilar pruebas mientras continúa recorriendo el país y participando en actividades políticas, en lo que describió como una labor de defensa de la democracia.

Declaraciones de Mancuso

En otra entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, Salvatore Mancuso amplió los detalles sobre la presunta participación del expresidente en la masacre. Según el gestor de paz, sostuvo varias reuniones con Álvaro Uribe y afirmó que, el día en que ocurrieron los hechos violentos, el entonces gobernador de Antioquia tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo.

“Yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero, Uribe sabía de la operación”, sostuvo el excriminal.

Siga leyendo: Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en Casa de Nariño para oficializar su rol como gestor de paz

En otra decisión, pero en el año 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que iniciara un proceso de investigación al entonces senador Uribe por la masacre en el corregimiento el Aro. Para compulsar las copias, el Tribunal contaba con los testimonios de sobrevivientes que aseguraban que durante la incursión paramilitar vieron el helicóptero de la Gobernación, que en ese momento estaba al mando de Álvaro Uribe, sobrevolando el municipio.

“Cabe precisar que el conocimiento acerca de la ejecución de la masacre, por parte de la administración departamental, no sólo se restringía a la información previa suministrada a Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno departamental, sino que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según le informó por radio el comandante Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un aparte de la sentencia del 2015.

La advertencia de Uribe sobre el avance de esta investigación en la Fiscalía no sería menor. Este diario conoció que en el ente investigador se habría reactivado el expediente sustentado en las declaraciones de Mancuso, con el fin de evaluar una eventual solicitud de formulación de cargos y, de ser el caso, una medida de aseguramiento contra el expresidente.

Utilidad para la vida