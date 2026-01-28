Uribe dice que lo quieren meter preso por declaraciones de Mancuso: sería sobre masacre de El Aro

En plena antesala de un nuevo ciclo electoral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a llevar su situación judicial al centro del debate político. En un mensaje en la red social X, el líder del Centro Democrático aseguró que existe un supuesto plan para enviarlo a prisión por razones políticas y no jurídicas, en lo que, según él, sería una maniobra impulsada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. “‘Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores”, escribió el expresidente. “Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, finaliza diciendo su mensaje. EL COLOMBIANO habló con altas fuentes en la Fiscalía, quienes señalaron que, efectivamente, se vincularía a Uribe con la investigación de la masacre de El Aro, ocurrida en Ituango (Antioquia) hace 29 años.

Para el exmandatario, el proceso judicial en su contra se ha convertido en un tema recurrente cada vez que el país se acerca a las urnas, como ocurrió en campañas anteriores. En ese contexto, sostuvo que, tras más de tres décadas de investigaciones sin que, según su versión, se hayan encontrado pruebas en su contra, ahora se estaría intentando “forzar” un vínculo con el paramilitarismo. Uribe relacionó esa supuesta estrategia con las declaraciones del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, tras su regreso de Estados Unidos, las cuales han reavivado discusiones sobre responsabilidades políticas en el conflicto armado.

“Planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos”, afirmó.

¿A qué investigación se refiere el expresidente Uribe?

Aunque en su pronunciamiento el expresidente no hace referencia directa a los hechos específicos por los que es investigado ni a aquellos mencionados por Salvatore Mancuso, este diario conoció que la indagación a la que alude estaría relacionada con los hechos ocurridos durante la masacre de El Aro. Ese violento episodio, ocurrido hace 29 años, es descrito con frialdad por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha dicho cómo se planeó y ejecutó la incursión paramilitar ocurrida el 22 de octubre de 1997 que dejó 15 campesinos torturados y asesinados. En sus declaraciones, Mancuso habla del desarrollo de la operación y los hechos de violencia cometidos durante varios días en esa zona del norte de Antioquia. “La masacre fue vista como un logro para los paramilitares. Se cumplió la orden y, días después, en la región de La Caucana, nos reunimos varios comandantes para condecorar a quienes participaron en esa operación”, relató sobre la incursión en la que campesinos fueron asesinados frente a sus propias familias.

Mancuso, convertido hoy en gestor de paz del Gobierno Petro, ha dicho en varias declaraciones que la masacre se habría llevado a cabo con coordinación de la Gobernación de Antioquia y de la IV Brigada del Ejército. Para ese momento, el gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez. “Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo Mancuso en el año 2023, en audiencia reservada ante la JEP. Estas afirmaciones fueron reiteradas tras el regreso de Mancuso al país y, según el propio Álvaro Uribe, estarían siendo utilizadas ahora como parte de una estrategia para privarlo de la libertad.

Ante ese escenario, Uribe afirmó que solicitó a sus abogados reforzar su defensa y recopilar pruebas mientras continúa recorriendo el país y participando en actividades políticas, en lo que describió como una labor de defensa de la democracia.

Declaraciones de Mancuso