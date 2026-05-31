“Transparente y garantista”: la UE tumbó fantasma del fraude y dio balance de las elecciones presidenciales en Colombia

La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) dio un primer balance general de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 31 de mayo en todo el territorio colombiano. Le puede interesar: Minuto a minuto | Así transcurrió la jornada de elecciones en la que De la Espriella y Cepeda ganaron el paso a segunda vuelta Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo internacional, declaró ante la prensa que, hasta el momento, se tiene un parte de tranquilidad y de transparencia durante los comicios.

Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). FOTO: Colprensa

“En las mesas que nosotros observamos, se han constituido, las mesas que nosotros observamos; se han constituido esta mañana en el momento en el que tenían que hacerlo y había presencia suficiente de jurados como para poderlas constituir. Nuestros observadores no nos han reportado ningún incidente”, señaló. En su despliegue por todo el país, el alto funcionario reveló que los adjetivos que se están utilizando mayoritariamente por parte de los observadores de la UE son de “un procedimiento ordenado, tranquilo, transparente y fluido”. Amplíe la noticia: Atención: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia En este primer reporte, Gonzales Pons resaltó la numerosa presencia de testigos electorales que dan aún más garantías al proceso electoral.

“Lo que nuestros observadores nos cuentan es que casi en el 70% de las mesas que nosotros estamos atendiendo hay presencia de testigos y no solo de una candidatura única, sino de distintas candidaturas y que a los testigos se les está permitiendo observar sin ningún tipo de restricción”, señaló. En cuanto al escrutinio de los votos y los señalamientos de fraude en los que tanto ha insistido principalmente el presidente Gustavo Petro, el jefe de la misión reiteró su confianza en el proceso porque “es manual, es transparente y es trazable, y que no hay ningún documento que no se publique. Por lo tanto, es perfectamente garantista”, expresó. Lea más: “Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a derrotar a Cepeda”: Paloma Valencia reconoce resultados y anuncia respaldo en segunda vuelta

Más de 150 observadores estuvieron en todas las mesas del país. FOTO: Colprensa

Al reconocer la importancia de estas elecciones presidenciales y las relaciones entre europeos y colombianos, González Pons resaltó el despliegue de una de las delegaciones “más numerosas realizadas antes” de más de 150 observadores. Es de resaltar que ellos se encuentran en el país desde enero de 2026, y se extendería su permanencia en el país hasta finales de julio, en caso de una segunda vuelta que se realizará el 21 del mismo mes. También le puede interesar: Autoridades reportaron una captura y una sanción contra un testigo electoral durante las votaciones en Medellín

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