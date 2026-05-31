“Transparente y garantista”: la UE tumbó fantasma del fraude y dio balance de las elecciones presidenciales en Colombia

La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) dio un primer balance general de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 31 de mayo en todo el territorio colombiano.
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Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo internacional, declaró ante la prensa que, hasta el momento, se tiene un parte de tranquilidad y de transparencia durante los comicios.