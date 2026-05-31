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Hernán Penagos, otro de los grandes ganadores de la jornada electoral

La autoridad electoral informó que los documentos de cada mesa de votación estarán disponibles para ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas, una vez concluida la jornada electoral en Colombia.

  • La Registraduría anunció la publicación de más de 360.000 actas para consulta pública. FOTO: X: @Registraduria
    La Registraduría anunció la publicación de más de 360.000 actas para consulta pública. FOTO: X: @Registraduria
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Con el 99,03 % de las mesas informadas a las 5.43 de la tarde, el registrador Penagos disipó cualquier fantasma de irregularidad o manipulación electoral que el presidente Gustavo Petro había sembrado sobre la jornada de elecciones de este domingo 31 de mayo.

Al término de la jornada, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, declaró ante la prensa que, hasta el momento, se tiene un parte de tranquilidad y de transparencia de los comicios en los que Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista pasaron a segunda vuelta.

En su despliegue por todo el país, el alto funcionario reveló que los adjetivos que se están utilizando mayoritariamente por parte de los observadores de la UE son de “un procedimiento ordenado, tranquilo, transparente y fluido”.

Por su parte, tras el cierre de las urnas, la Registraduría Nacional anunció que pondrá a disposición del público más de 360.000 actas electorales correspondientes a las mesas de votación instaladas en el país.

La medida fue presentada por el registrador nacional Penagos, en el marco del inicio del proceso de conteo de votos y consolidación de los resultados preliminares, con el objetivo de facilitar la consulta ciudadana y el seguimiento al desarrollo de los comicios.

“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, dijo Penagos.

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Luego de finalizar la votación, comenzó la etapa de escrutinio en cada una de las mesas. Durante este procedimiento, los jurados de votación realizan el conteo manual de los sufragios y registran la información en las actas electorales que sirven de base para la divulgación de los resultados preliminares.

Penagos destacó la labor que cumplen los jurados durante esta fase del proceso. “Ellos hacen la labor más importante, cuentan los votos y diligencian de manera manual las actas electorales”, afirmó.

Actas electorales estarán disponibles para consulta pública

De acuerdo con la Registraduría, las actas de cada mesa podrán ser consultadas por distintos sectores interesados en verificar la información registrada durante la jornada electoral.

“Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas”, señaló el registrador.

La entidad también recordó que los testigos electorales acreditados por las organizaciones políticas tienen autorización para tomar fotografías de las actas antes de su publicación oficial. Esta posibilidad permite comparar los documentos físicos elaborados en las mesas con la información posteriormente divulgada por la autoridad electoral.

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Vigilancia institucional durante el conteo de votos

El registrador indicó que el proceso de conteo y diligenciamiento de las actas se desarrolla de manera pública en todo el territorio nacional y con acompañamiento de diferentes organismos.

“Este proceso se está llevando a cabo en todas las mesas de Colombia de manera pública, en presencia de los testigos electorales, la Procuraduría y la Defensoría”, señaló.

Según explicó, la presencia de los testigos de los partidos y de las entidades de control forma parte de los mecanismos establecidos para supervisar el desarrollo de la jornada y el registro de los resultados en cada mesa de votación.

Al finalizar su intervención, Penagos hizo referencia al trabajo realizado por las instituciones involucradas en la organización y seguimiento de las elecciones, y destacó las condiciones dispuestas para el ejercicio del derecho al voto por parte de la ciudadanía.

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