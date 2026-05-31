Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“¡Inés, una valeriana o algo!”: los divertidos memes que dejó la primera vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta presidencial, en la que los colombianos elegirán al que sucederá al presidente Gustavo Petro al frente del país.

  • Los memes que salieron de la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo de 2026. FOTO: Tomada de redes sociales
    Los memes que salieron de la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo de 2026. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los candidatos Abelardo de la Espriella mi Iván Cepeda Castro se enfrentarán en una nueva jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026. Será ese día cuando los colombianos tengan la oportunidad de elegir entre ambos al sucesor del presidente Gustavo Petro .

Sin embargo, durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, los nervios estuvieron a flor de piel. Tanto así que los usuarios en redes sociales dieron rienda suelta a su creatividad y compartieron un sinfín de memes y publicaciones relacionadas con este proceso democrático.

Memes elecciones 2026 en primera vuelta

Los memes que dejaron la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo de 2026: Betty la Fea, Los Simpson y reconocidos cantantes hicieron parte de la creatividad de los colombianos en redes sociales.

“¡Inés, una valeriana o algo!”: los divertidos memes que dejó la primera vuelta presidencial
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Política
Presidencia
Virales
Memes
Candidatos
Elecciones 2026
redes soci
tendencia
humor
votos
Colombia
Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos