Esta fue la última comunicación del avión de Satena en el que murieron 15 personas en Norte de Santander

Un accidente aéreo se registró en la tarde de este 28 de enero, cuando un avión de la aerolínea Satena, con matrícula HK-4709, se estrelló mientras volaba desde Cúcuta con destino a Ocaña, en Norte de Santander.
En la aeronave viajaban 15 personas (13 pasajeros y 2 tripulantes) y no hubo sobrevivientes, según la información suministrada por el Gobierno Nacional.
Una de las víctimas fue Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara, quien era abogado, especialista en Derecho Administrativo, y era reconocido por su compromiso social y su trabajo en favor de las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander.