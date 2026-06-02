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El artículo de The Economist que ve como ganador a De la Espriella frente al continuismo de Petro

La revista británica analizó la situación política de Colombia, marcada por la inseguridad, la polarización y el desgaste del Gobierno. ¿Por qué considera que Abelardo De la Espriella tiene más posibilidades de llegar a la Casa de Nariño?

  • The Economist ve con posibilidades a Abelardo De la Espriella de ser presidente de Colombia. FOTO: Colprensa
    The Economist ve con posibilidades a Abelardo De la Espriella de ser presidente de Colombia. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Para The Economist, en su reciente artículo, Abelardo De la Espriella es quien tiene más opciones de convertirse en presidente de Colombia, pues sus propuestas son una respuesta a los profundos problemas de inseguridad y narcotráfico que afectan al país y que no parecen estar siendo superados con la denominada “paz total” del presidente Gustavo Petro.

La revista británica ha visto que el abogado supo identificar estas coyunturas y ha prometido enfrentarlas mediante la construcción de diez megacárceles y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares “al estilo de Bukele”. También están otras propuestas relacionadas con el libre mercado, pero consideran que algunas de sus iniciativas económicas tienen rasgos populistas.

Por otra parte, influye el hecho de que, tras su triunfo en la primera vuelta, los inversores mostraron un mayor optimismo y las acciones se dispararon al día siguiente, lo que refleja un comportamiento del mercado influenciado por el denominado efecto De la Espriella.

“Los fracasos del centrismo han abierto una ventana de entrada para la derecha, inspirada, como el Sr. de la Espriella, por Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador”, se lee.

La marcada polarización en Colombia

La polarización es otro de los fenómenos que la revista identifica como consecuencia de la política actual. Esta quedó reflejada en la jornada electoral del 31 de mayo, cuyos resultados fueron bastante ajustados, aunque finalmente dejaron a un claro vencedor.

Abelardo De la Espriella. FOTO: Coplrensa
Abelardo De la Espriella. FOTO: Coplrensa

Los resultados de la elección no fueron aceptados por Cepeda al igual que Petro y, para The Economist, la actuación del candidato del Pacto Histórico durante esa noche fue lamentable. “El Sr. Cepeda promete una política económica de izquierda, que difícilmente aliviará los problemas fiscales de Colombia, y redoblar la apuesta por Paz Total , un esfuerzo por negociar simultáneamente con todos los grupos rebeldes”, dice el artículo.

Abelardo De la Espriella no la tendrá fácil

El semanario ha observado que De la Espriella tiene hasta el momento más posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, aunque no tendrá el camino despejado como se piensa, ya que su contrincante, al igual que él, “intentará persuadir al reducido grupo de votantes centristas de que es digno de confianza”.

“El Sr. Cepeda destacará incansablemente el controvertido pasado del Sr. de la Espriella como abogado penalista; se ha relacionado con antiguos líderes paramilitares y defendió a un hombre que dirigía un notorio esquema piramidal colombiano. La noche de las elecciones, el Sr. Cepeda afirmó que su rival representaba un ‘fascismo al estilo mafioso’”, agrega el artículo.

Iván Cepeda. FOTO: Colprensa
Iván Cepeda. FOTO: Colprensa

Aun así, no será fácil una eventual victoria de De la Espriella ante la presunta participación indirecta del presidente Gustavo Petro en la campaña de Cepeda, algo que según sus críticos, se ha visto reflejado en sus giras y las quejas ante los resultados anunciados por la Registraduría. “El Sr. Petro, quien ya estaba impulsando la economía de manera dudosa para intentar ayudar a su aliado, probablemente gastará aún más”, concluyen.

Siga leyendo: Registraduría informa que escrutinio y preconteo de la primera vuelta coincide un 99,94%, pese a los reclamos de Petro

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