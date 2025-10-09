“Me dio cinco martillazos, pero Dios me salvó”: el duro testimonio de una sobreviviente de intento de feminicidio en Bogotá

En la noche del lunes 22 de septiembre de 2025, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, Fabiana Karina Rincón vivió uno de los episodios más violentos y aterradores de su vida. Su expareja sentimental la atacó brutalmente dentro de su vivienda mientras su hija de cinco años dormía en una habitación contigua. Contra todo pronóstico, sobrevivió.
Después de permanecer diez días en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy, Karina relató con voz pausada y aún convaleciente cómo logró sobrevivir al ataque que casi le cuesta la vida. “Después de diez días en el hospital de Kennedy, en cuidados intensivos, Dios me dio la fortaleza y el valor. Hoy ya llevo cinco días en recuperación, donde un familiar ha sido más ameno estos días. Ya estoy empezando a recuperar al menos la forma de alimentarme y poder descansar un poco más. Tengo demasiados tratamientos pendientes y mucho tiempo de recuperación, pero ya estoy fuera del hospital, que es lo más importante”, contó en entrevista con Caracol Radio.