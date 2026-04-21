¡Sin filas! Así puede sacar en línea el certificado de nacionalidad con la cédula digital

La transformación digital de la Registraduría Nacional del Estado Civil empieza a sentirse en trámites que, hasta ahora, obligaban a pasar por una sede física. Desde este martes 21 de abril, los colombianos mayores de 18 años con cédula de ciudadanía digital activa ya pueden solicitar en línea el certificado de nacionalidad.
A través de un comunicado la registraduría anunció que se trata del primer trámite completamente no presencial habilitado a través de la cédula digital, en un documento que suele ser requerido para procesos judiciales, notariales, bancarios y otras gestiones formales.
Hasta ahora, obtener este certificado implicaba acudir a una oficina de la Registraduría, hacer fila y completar el proceso de forma presencial. Con la nueva herramienta, el procedimiento se traslada al celular y a la web, en línea con la estrategia de modernización de la entidad.
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