¡Sin filas! Así puede sacar en línea el certificado de nacionalidad con la cédula digital

La transformación digital de la Registraduría Nacional del Estado Civil empieza a sentirse en trámites que, hasta ahora, obligaban a pasar por una sede física. Desde este martes 21 de abril, los colombianos mayores de 18 años con cédula de ciudadanía digital activa ya pueden solicitar en línea el certificado de nacionalidad. A través de un comunicado la registraduría anunció que se trata del primer trámite completamente no presencial habilitado a través de la cédula digital, en un documento que suele ser requerido para procesos judiciales, notariales, bancarios y otras gestiones formales. Hasta ahora, obtener este certificado implicaba acudir a una oficina de la Registraduría, hacer fila y completar el proceso de forma presencial. Con la nueva herramienta, el procedimiento se traslada al celular y a la web, en línea con la estrategia de modernización de la entidad. Entérese: ¡Pilas! Hay más de 68.000 cédulas y tarjetas de identidad sin reclamar en Antioquia

¿Cómo funciona el nuevo proceso para solicitar en línea el certificado de nacionalidad?

El ciudadano debe ingresar al portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co, entrar a la sección ‘Registro civil e identificación’, luego a ‘Certificados’ y seleccionar la opción ‘Certificado de nacionalidad en línea’. Allí se realiza el registro en la plataforma y la solicitud del documento. El sistema genera un código QR que debe ser escaneado desde la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, en la opción ‘Transacciones’. Después, el usuario pasa por una validación de identidad mediante biometría facial. Con esa verificación aprobada, se habilita el pago por PSE. El trámite tiene un costo de $18.250 pesos. Finalizado el pago, el sistema emite automáticamente el certificado en formato PDF. El documento incluye la fotografía asociada a la cédula digital y las huellas dactilares registradas en la base de datos de la entidad. También incorpora firma digital y un código de verificación para validar su autenticidad en línea. El archivo puede descargarse de inmediato y llega además al correo electrónico del solicitante. Le puede interesar: Unilever y Mercado Libre sellan alianza para dominar el e-commerce en Colombia y Latinoamérica Sobre el alcance del cambio, el director nacional de Identificación explicó el giro que da el sistema de autenticación en el país. “Es la primera vez que estamos usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder realizar un trámite remoto, pero con plena identidad. De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga. Una vez se termine ese proceso, podemos descargar desde el navegador el certificado y éste también llegará al correo electrónico de la persona que está haciendo el trámite”, señaló Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de Identificación, quien recordó que el mismo tiene una vigencia de 30 días.

¿Qué cambia para el ciudadano con el nuevo trámite en línea?