Adolescente que asesinó a Miguel Uribe no sería acusado de homicidio: ¿por qué?

La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto tras dos meses de lucha por su vida, cambió el panorama judicial de las seis personas capturadas por su presunta participación en el crimen. Los delitos que se les atribuyen y las penas a las que se enfrentan varían según su grado de implicación.
En un inicio, trascendió que el cargo de tentativa de homicidio que enfrentaban algunos de los procesados pasaría a ser homicidio agravado, tras confirmarse el fallecimiento del congresista. Sin embargo, se conoció que uno de ellos, el adolescente que accionó el arma de fuego, no será imputado por ese delito.