Sergio Piñeros Botero es el nuevo director de la Anla en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella definió el liderazgo de la gestión de licencias ambientales en el país. Sergio Arturo Piñeros Botero fue designado como nuevo director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
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Su llegada sitúa al frente de la entidad a un perfil técnico con trayectoria previa en la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, el Instituto para el Desarrollo Sostenible Quinaxi, el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente.
La designación fue confirmada por el Ministerio de Ambiente, que ahora es liderado por el biólogo marino, investigador y líder ambiental, Fabio Arjona Hincapié. La misión de Sergio será “liderar la Anla para fortalecer una gestión técnica, transparente y rigurosa que contribuya a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible del país”.