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¡4 récords Guinness para El Androide!: Erling Haaland recibió reconocimientos por sus marcas históricas

El delantero noruego, Erling Haaland, recibió las placas de cuatro récords Guinness a sus 26 años de edad.

  • Haaland y su reconocimiento por parte de Récords Guinness. FOTO: X guinnessworldrecords
    Haaland y su reconocimiento por parte de Récords Guinness. FOTO: X guinnessworldrecords
  • Así miró Haaland su placa. FOTO: Instagram guinnessworldrecords
    Así miró Haaland su placa. FOTO: Instagram guinnessworldrecords
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Erling Braut Haaland se cansó de hacer goles de todas las formas en su carrera, que no llega ni a los 10 años como profesional. El hoy jugador del Manchester City se convirtió en 2024 en el goleador histórico de la selección de Noruega con 24 años de edad. En 2019 marcó 9 goles en un solo partido en el Mundial sub-20 contra Honduras, un récord que parece imposible de batir en una Copa del Mundo de cualquier categoría.

Ahora, mientras se prepara con el club Citizen bajo las órdenes del italiano Enzo Maresca, “El Androide” recibió la visita de la delegación de Guinness World Records. La organización encargada de registrar hechos inéditos en la historia de la humanidad arribó al campo de entrenamiento del club celeste para entregarle cuatro récords al atacante nórdico.

Con Haaland en su estado de gracia debido a su gran Mundial con Noruega, no existía mejor momento para entregarle los premios. El jugador recibió los siguientes reconocimientos:

- Más goles en la UEFA Nations League (19)

- Jugador más rápido en marcar 100 goles en Premier League (100 partidos)

- Más goles en una temporada de Premier League (36)

- Más goles en un partido de Champions League (5 vs. Leipzig en 2023)

La reacción de Erling, según la misma organización de los récords, fue así: “Haaland mira sus récords mundiales de la forma en que todos merecemos ser mirados”. Con estos nuevos reconocimientos, Haaland enfrentará una nueva temporada con el City en busca de su segunda Champions en la primera temporada que estará con los Sky Blues bajo la dirección de un técnico distinto a Pep Guardiola.

Así miró Haaland su placa. FOTO: <b>Instagram guinnessworldrecords</b>
Así miró Haaland su placa. FOTO: Instagram guinnessworldrecords

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El debut del City en la temporada 2026/27 será el próximo domingo 16 de agosto cuando enfrente al Arsenal en el mítico estadio de Wembley. Gunners y Citizens se enfrentarán por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), a las 9:00 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+.

Lea también: ¡Una locura! Julián Quiñones lleva 63 goles y 13 asistencias en 69 partidos en Arabia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son los cuatro récords Guinness que recibió Erling Haaland?
Erling Haaland recibió cuatro reconocimientos: máximo goleador de la UEFA Nations League con 19 goles, jugador que más rápido llegó a 100 goles en la Premier League, máximo goleador de una temporada de Premier League con 36 tantos y jugador con más goles en un partido de Champions League, con cinco ante Leipzig.
¿En cuántos partidos llegó Erling Haaland a los 100 goles en la Premier League?
Haaland alcanzó los 100 goles en la Premier League en 100 partidos, registro que Guinness World Records reconoce como el más rápido en la historia de la competición.
¿Cuántos goles marcó Haaland en su temporada récord de Premier League?
Erling Haaland marcó 36 goles en una temporada de Premier League, cifra que le permitió establecer el récord reconocido por Guinness World Records.

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