Más socorristas antioqueños llegaron a Pereira a buscar desaparecidos por el terremoto

Los socorristas más capacitados de Antioquia continúan llegando a Pereira para sumarse a los esfuerzos de salvar vidas en esa ciudad.
Además del Cuerpo de Bomberos de Medellín, dos grupos Usar liderados por el Dagran y un grupo especializado de los bomberos de Sabaneta ya están en Risaralda desplegando al máximo sus capacidades.
La categorización Usar proviene de la sigla en inglés Urban Search and Rescue y alude a equipos capacitados para localizar, extraer y atender a personas atrapadas bajo escombros luego de terremotos o explosiones.
Le puede interesar: Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón
El departamento de Antioquia cuenta con un total de tres grupos Usar, que han sido localizados estratégicamente en diferentes ciudades desde el pasado 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto que sacudió al país.
Dado que Antioquia fue, comparativamente, uno de los departamentos menos afectados por el terremoto –el saldo de víctimas solo arrojó una persona fallecida– las autoridades pusieron a disposición del país sus capacidades.