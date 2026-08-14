Jhon Arias continúa con su solidaridad a Chocó: envió 30 toneladas más de insumos para los damnificados por el terremoto

La solidaridad con los damnificados que dejó el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes sigue creciendo. En medio de las dificultades que afrontan regiones como Chocó, Manizales y Pereira, cada aporte resulta fundamental para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Uno de los que ha decidido ponerse al frente de esa causa es el centrocampista colombiano Jhon Arias. Si dentro de la cancha se ha ganado el respeto por su fútbol, fuera de ella la admiración por el jugador nacido hace 28 años en Quibdó también crece gracias a las acciones que viene realizando para respaldar a su gente.

El jueves, como lo contó a este medio su esposa, Yadid Alejandra Aguilar, Arias hizo llegar un camión de 30 toneladas cargado con diferentes insumos destinados a las zonas más afectadas. No era su primer esfuerzo. Entre el lunes y el miércoles ya había coordinado el envío de tres aviones con personal médico, medicamentos y elementos necesarios para atender la emergencia.

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“El primer día enviamos un vuelo que nosotros pagamos. Llevaba médicos (siete) y una carga de insumos médicos. El martes mandamos otro desde Bogotá en conexión con una persona que nos prestó un avión. Contactamos con una fundación de médicos que tenían 600 kilos de insumos, pero no tenían cómo enviarlos. Al mediodía del miércoles enviaremos uno desde Medellín”, había contado Aguilar.

La misión de respaldar a las comunidades afectadas, especialmente en Chocó, continúa. A través de la Fundación Jhon Arias, el futbolista también ha logrado sumar a distintas instituciones y organizaciones que se han unido para trabajar de manera conjunta y ampliar el alcance de la asistencia.