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Jhon Arias continúa con su solidaridad a Chocó: envió 30 toneladas más de insumos para los damnificados por el terremoto

Mientras Colombia intenta recuperarse del terremoto, Jhon Arias convirtió su solidaridad en acciones concretas para respaldar a las comunidades más afectadas, especialmente en su Chocó natal.

  • Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia y Palmeiras, ha liderado una campaña de solidaridad para respaldar a los damnificados por el terremoto. FOTO: GETTY
    Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia y Palmeiras, ha liderado una campaña de solidaridad para respaldar a los damnificados por el terremoto. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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La solidaridad con los damnificados que dejó el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes sigue creciendo. En medio de las dificultades que afrontan regiones como Chocó, Manizales y Pereira, cada aporte resulta fundamental para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Uno de los que ha decidido ponerse al frente de esa causa es el centrocampista colombiano Jhon Arias. Si dentro de la cancha se ha ganado el respeto por su fútbol, fuera de ella la admiración por el jugador nacido hace 28 años en Quibdó también crece gracias a las acciones que viene realizando para respaldar a su gente.

El jueves, como lo contó a este medio su esposa, Yadid Alejandra Aguilar, Arias hizo llegar un camión de 30 toneladas cargado con diferentes insumos destinados a las zonas más afectadas. No era su primer esfuerzo. Entre el lunes y el miércoles ya había coordinado el envío de tres aviones con personal médico, medicamentos y elementos necesarios para atender la emergencia.

Lea: Video | Jhon Arias mandó un avión con ayuda al Chocó tras terremoto y pide solidaridad con su gente

“El primer día enviamos un vuelo que nosotros pagamos. Llevaba médicos (siete) y una carga de insumos médicos. El martes mandamos otro desde Bogotá en conexión con una persona que nos prestó un avión. Contactamos con una fundación de médicos que tenían 600 kilos de insumos, pero no tenían cómo enviarlos. Al mediodía del miércoles enviaremos uno desde Medellín”, había contado Aguilar.

La misión de respaldar a las comunidades afectadas, especialmente en Chocó, continúa. A través de la Fundación Jhon Arias, el futbolista también ha logrado sumar a distintas instituciones y organizaciones que se han unido para trabajar de manera conjunta y ampliar el alcance de la asistencia.

La Alcaldía de Cartagena habilitó un Centro de Acopio, mientras que el periódico El Universal dispuso de su sede en Pie del Cerro para recibir donaciones y elementos de primera necesidad destinados a los habitantes de Chocó.

“La generosidad prima en nuestra ciudad y junto a nuestra estrella de la Selección Colombia recibiremos todo tipo de ayuda en la sede del periódico El Universal, sede Pie del Cerro”, señala una de las publicaciones compartidas por Arias en sus redes sociales.

La iniciativa también llegó a Bogotá. En el Estadio de Techo, con el respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue habilitado otro centro de acopio para continuar recolectando elementos destinados a las familias que más lo necesitan.

Lea también: Gilmar Mayo, gloria del atletismo, relata el terremoto en Chocó: “Era como tratar de caminar en un bote sobre un río con mucha corriente”

“Les reiteramos el apoyo a todo el pueblo colombiano, en especial a todas esas regiones que se vieron afectadas, como Chocó, epicentro de la magnitud del sismo... Dios tiene el control de todo siempre. Es momento de estar todos unidos”, expresó Arias.

El futbolista espera que más personas se sumen a esta iniciativa y continúen respaldando a las comunidades afectadas. Para ello, se habilitó la cuenta de ahorros Bancolombia 09800005548, a nombre de Aguilarayala.ya@gmail.com, con el propósito de mantener activa esta labor y llevar más recursos a quienes hoy enfrentan las consecuencias del terremoto.

Más allá de los estadios, Jhon Arias decidió ponerse la camiseta de su tierra y convertir su voz y sus recursos en un puente de solidaridad para quienes más lo necesitan.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo pueden las personas apoyar la campaña de Jhon Arias para los damnificados del terremoto?
Las personas pueden sumarse mediante donaciones y la entrega de elementos de primera necesidad en los centros de acopio habilitados en Cartagena y Bogotá.
¿Cuál es la cuenta habilitada para hacer donaciones a los damnificados de Chocó?
La cuenta de ahorros Bancolombia 09800005548 fue habilitada para recibir aportes destinados a continuar la atención de las comunidades afectadas. La información suministrada señala como titular a Aguilarayala.ya@gmail.com.
¿Qué ha enviado Jhon Arias a las zonas afectadas por el terremoto?
Jhon Arias ha coordinado el envío de tres aviones entre el lunes y el miércoles, con médicos, medicamentos e insumos, además de un camión de 30 toneladas enviado el jueves con diferentes elementos para las comunidades afectadas.

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