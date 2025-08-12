Segundo día de duelo por Miguel Uribe terminó con desencuentros políticos y polarización, pese a llamados de paz de la familia

El primer acto público del presidente Gustavo Petro un día después de conocerse el fallecimiento del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay fue una ceremonia de ascensos de generales en la Escuela General Santander en Bogotá.
El jefe de Estado pidió un minuto de silencio “por la familia del senador Mario Uribe Turbay (sic)”, confundiendo el nombre de quien fuera uno de sus mayores opositores. “Perdónenme”, dijo luego de que a sus espaldas algún funcionario le dijo: “Miguel, Miguel”. No es la primera vez que sucede ese “lapsus” y sugiere algo más profundo sobre la forma en la que el Gobierno ha reaccionado a este magnicidio.