Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá

El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay no solo estremeció al país por la violencia del ataque, sino porque, meses después, dejó al descubierto una operación criminal estructurada, planificada con días de antelación y ejecutada por una red que conectó delincuencia urbana con una disidencia de las Farc.
Todo comenzó la tarde del 7 de junio de 2025. Eran las 5:30 p. m. cuando el entonces senador y precandidato presidencial adelantaba una actividad política en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
En cuestión de segundos, al menos ocho disparos rompieron la escena. Uribe cayó inconsciente mientras quienes lo rodeaban intentaban detener la hemorragia. “No puede ser, ¿por qué pasan estas cosas?”, gritaba una mujer en medio del pánico.