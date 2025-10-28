Director de la Policía sostiene que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que la hipótesis más sólida dentro de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay apunta a la participación de la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc.
Según explicó el director, la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, permitió fortalecer la línea de investigación que vincula a esa estructura criminal con el atentado ocurrido el pasado 7 de agosto en el occidente de Bogotá, cuando Uribe fue atacado a tiros en pleno evento político.
El general Rincón señaló que El Viejo sería el enlace entre los determinadores del crimen y el grupo ejecutor, y habría tenido un papel clave en la planeación del componente sicarial.
“Esta persona sería el posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra Miguel Uribe. A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal Segunda Marquetalia determinó el homicidio”, aseguró el director de la Policía.