Director de la Policía sostiene que la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que la hipótesis más sólida dentro de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay apunta a la participación de la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc. Según explicó el director, la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, permitió fortalecer la línea de investigación que vincula a esa estructura criminal con el atentado ocurrido el pasado 7 de agosto en el occidente de Bogotá, cuando Uribe fue atacado a tiros en pleno evento político. Puede leer: El mismo hombre en dos magnicidios: ‘El Viejo’ y su relación con los casos Luis Carlos Galán y Miguel Uribe El general Rincón señaló que El Viejo sería el enlace entre los determinadores del crimen y el grupo ejecutor, y habría tenido un papel clave en la planeación del componente sicarial. “Esta persona sería el posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra Miguel Uribe. A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal Segunda Marquetalia determinó el homicidio”, aseguró el director de la Policía.

Por eso, destacó, esta captura es hasta ahora la más importante en el expediente por el magnicidio de Uribe Turbay.

Alias El Viejo estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal que ejecutó el magnicidio del precandidato presidencial. Van nueve detenidos.

Alias El Viejo fue capturado en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, Meta. Por su presunta participación en los hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Si bien el sujeto fue capturado en el Meta, será trasladado a Bogotá para que se continúen las investigaciones y el proceso avance. En contexto: Crimen de Miguel Uribe: Capturan a alias El Viejo, presunto intermediario del atentado ‘El Viejo’, según las autoridades, jugó un papel importante en cuanto a la comunicación y coordinación de las personas que planearon el atentado sicarial. Fue quien buscó a la red de sicarios al mando de alias El Costeño que ejecutó el atentado.

Se trata de la novena captura en esta investigación. Antes de eso, la Fiscalía imputó cargos contra alias El Caleño. También eslabón crucial en la cadena de responsables del magnicidio. ‘El Caleño’ fue ubicado en la capital, donde se encontraba privado de la libertad desde el pasado mes de mayo por un caso ajeno al magnicidio. En días recientes, un juzgado aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco, otro implicados en el asesinato del senador. Mora fue condenado a 21 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, entre otros. De acuerdo con la investigación, El Veneco habría participado directamente en la logística del atentado y en la coordinación del grupo ejecutor. A su vez, la justicia impuso una condena a siete años de internamiento para el adolescente que accionó el arma durante el ataque contra el senador. Le puede interesar: Sin pruebas, Petro afirmó que los asesinos de Miguel Uribe “viven en Europa”. Por el caso, cinco personas más permanecen privadas de la libertad, mientras avanzan las audiencias en las que la Fiscalía busca esclarecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el crimen que estremeció al país. Entre ellos dos de los presuntos cabecillas de la organización sicarial: Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González Cruz. Ambos fueron sacados de La Picota y llevados a establecimientos en Santander y Caldas, por razones de seguridad. Alias El Costeño es señalado por las autoridades por ser el coordinador logístico del atentado. Presuntamente, Arteaga Hernández fue quien reclutó al joven sicario, y coordinó el plan criminal para asesinar al precandidato presidencial. “El Costeño” habría tenido una reunión con alias El Hermano en una estación de gasolina días antes del atentado. En dicho encuentro se habrían definido roles como la entrega del arma, la ruta de escape y los actores implicados.

Alias El Hermano, según la investigación de la Fiscalía, habría sido reclutado por Arteaga Hernández junto a alias Gabriela y Carlos Eduardo Mora González. A ambos los habría convencido de participar en el crimen a cambio de cinco millones de pesos. Estos dos sujetos son juzgados por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según la Fiscalía.