Desde bloquear filtros de ‘cirugía estética’ hasta activarles el ‘Modo Escolar’: los 13 cambios en Facebook e Instagram para proteger a los niños

El juicio colectivo contra Meta, en donde se le acusaba de diseñar de forma deliberada sus redes sociales (Facebook e Instagram) para hacer “adictos” a los menores de edad, terminó en un acuerdo histórico entre la compañía y la justicia estadounidense, donde se deberán implementar varios cambios en estas plataformas. Meta era acusado de engañar activamente a los consumidores y al público general al ocultar y restar importancia a los riesgos reales de seguridad que sus productos representaban para los menores. Asimismo, denunciaron que la compañía matriz recolectaba de manera ilícita información privada de menores de 13 años sin el debido consentimiento de sus padres, lo que constituía una violación directa de las leyes estatales de protección al consumidor y de las normas federales de privacidad. Esas acusaciones desplegaron un litigio liderado inicialmente por una coalición de 29 estados de EE. UU. ante un tribunal federal en Oakland, California, y se extendió hasta involucrar a 52 fiscales generales. Este pleito se resolvió con el compromiso de Meta de pagar 16.700 millones de dólares a la coalición estatal general. Más allá del acuerdo económico, Meta quedó obligada a aplicar profundos cambios de seguridad de forma predeterminada para menores de 18 años en un plazo progresivo de seis meses, con compromisos de vigencia de hasta 10 años.

Los cambios de Meta en Facebook e Instagram para proteger a los menores de edad

Con el acuerdo alcanzado en los tribunales estadounidenses, Meta aplicará 13 cambios en sus plataformas para modificar la experiencia de los menores de edad. En cuanto a la gestión del tiempo, las redes de Meta tendrán un límite diario de pantalla unificado que será predeterminado de dos horas diarias de uso acumulado entre Facebook e Instagram. El sistema rastreará de forma unificada el tiempo de uso, incluso si el menor maneja cuentas múltiples. Este límite solo podrá ser desactivado o modificado por un padre o tutor. Lea también | Meta compra su salida del juicio por ocasionar adicción infantil a Facebook e Instagram: pagó US$16.700 millones También habrá un Modo Nocturno, pues entre la medianoche (0:00) y las 6:00 de la mañana, las aplicaciones bloquearán por defecto el acceso al feed, historias, Reels y la sección “Explorar” y se exceptúan los mensajes directos para mantener contacto con familiares. Otra novedad será el Modo Escolar. De lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., se silenciarán automáticamente todas las notificaciones push de las aplicaciones para evitar interrupciones en clases. El menor podrá seguir accediendo a las aplicaciones si entra de forma manual, pero no recibirá alertas, excepto por mensajes directos o avisos urgentes de seguridad de la cuenta. Las plataformas tendrán recordatorios periódicos de uso continuo y el sistema mostrará avisos en pantalla cada 15 minutos. Además, los recordatorios se repetirán de forma acumulada al alcanzar los 60 y 90 minutos de uso diario para romper el scroll automático y fomentar un consumo intencional. Los cambios de Meta también van dirigidos al control de la interfaz y el contenido. En esta lista, por primera vez, los menores tendrán la opción de elegir un feed que no esté regulado ni filtrado por el algoritmo de recomendación de Meta. La plataforma recordará periódicamente que esta alternativa existe, y los padres supervisores tendrán el poder de fijarla como la configuración predeterminada obligatoria. Las redes implementarán la desactivación del Autoplay. Esto significa que el niño o adolescente podrá desactivar la reproducción automática de video. Con esto, deberá realizar un gesto físico deliberado (como tocar o deslizar la pantalla) para avanzar al siguiente contenido.

Meta implementará el ocultamiento por defecto de los “me gusta” o los likes. Dejará de mostrarse tanto en las publicaciones del propio menor como en las de terceros y busca reducir la comparación social y la ansiedad. Un supervisor adulto podrá reactivarlo, pero el ajuste inicial de fábrica mantendrá el conteo oculto. La compañía prohibirá el acceso de adolescentes a filtros de realidad aumentada que simulen cirugías estéticas y, en virtud del nuevo acuerdo, también se bloquearán aquellos de maquillaje extremo. No habrá opción para activarlos desde la cuenta del menor. Los cambios que implementará Meta también serán en temas como la privacidad, el monitoreo y la seguridad técnica. La gigante tecnológica invertirá en herramientas más avanzadas para detectar proactivamente y eliminar cuentas de menores de 13 años. Asimismo, buscará identificar a los usuarios de entre 13 y 17 años que hayan mentido sobre su edad al registrarse para reubicarlos en la experiencia protegida para adolescentes. De manera predeterminada, los adolescentes quedarán encasillados en filtros de contenido recomendados para mayores de 13 años, basados en criterios de clasificaciones de películas y aportes de padres. Se mantendrán las restricciones para que no sigan ni interactúen con cuentas catalogadas como inapropiadas. Habrá una protección contra el contacto con adultos sospechosos. Las cuentas de adolescentes seguirán configuradas como privadas de manera predeterminada (en Instagram y con altos niveles de privacidad en Facebook).

Finalmente, en este aspecto se habilitará un canal de reportes simplificado para que los menores denuncien contenido perjudicial. Sobre esto, Meta se compromete formalmente a responder al menos al 90% de estas denuncias en menos de seis horas. Meta implementará una supervisión parental ampliada y habrá alertas en tiempo real para supervisores. Su sistema de control notificará de manera inmediata al tutor designado cuando el adolescente realice acciones clave como la vinculación de una cuenta secundaria, interacción con perfiles considerados potencialmente sospechosos o intente modificar cualquiera de los ajustes de protección o límites de tiempo. Los padres también recibirán actualizaciones e informes regulares de uso y tiempo en las plataformas. Esta requiere la aprobación de ambas partes (adulto y menor) para activarse. El anuncio de estas medidas ya generó reacciones y tuvo repercusiones para la compañía. Una de estas fue en las acciones de Meta que subieron más de un 3% en Wall Street. El acuerdo incluye también cláusulas de endurecimiento automático de las restricciones si competidores como TikTok, YouTube o Snapchat adoptan medidas similares, elevando la presión sobre el resto de la industria tecnológica. Siga leyendo: La ONU exige un diseño seguro en redes sociales para niños tras la sanción histórica a Meta por adicción a menores Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas